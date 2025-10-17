Эстонский медийный холдинг «Ekspress Grupp», в который входит AS «Delfi», сообщил Таллиннской бирже, что получил уведомление от суда о поданном SIA «Ekis & Co-Positioning and Consulting» (ECPC), принадлежащей Рудольфу Экису и Клавсу Калниньшу, заявлении о неплатежеспособности «Delfi».

«Ekspress Grupp» подчеркивает, что это стандартный коммерческий спор о спорных счетах, который должен решаться в обычном судебном порядке, а не через процесс неплатежеспособности. Сумма претензии составляет около 200 000 евро. Для сравнения, оборот «Delfi» в прошлом году составил 5,535 млн евро, а чистая прибыль — 594 281 евро.

Компания заявляет, что спор не влияет на повседневную деятельность «Delfi», не имеет значительного воздействия на финансовое положение или деятельность компании и холдинга «Ekspress Grupp» в целом. Руководство предпринимает соответствующие юридические шаги для эффективного урегулирования вопроса.

«Delfi» выражает обоснованные сомнения в методах расчета счетов, выставленных ECPC, и требует их проверки. Также подчеркивается, что компания выполняет все свои договорные обязательства.

Совладелец ECPC Калниньш сообщил LETA, что, по его мнению, требование о неплатежеспособности — нормальный процесс, если счета не оплачиваются. По его словам, «Delfi» не платит по счетам с начала года. Сумма долга измеряется сотнями тысяч евро, но точные цифры Калниньш не раскрыл.

ECPC сомневается в финансовом состоянии «Delfi», в том числе в связи с решением продать 25,48% акций оператора платформы финансового сравнения SIA «Altero». Поэтому ECPC не была уверена, что долг удастся взыскать иными средствами, кроме требования о неплатежеспособности, утверждает Калниньш.

Он отметил, что у «Delfi» неоднократно просили оплату счета, но доводы компании о сложившейся ситуации были «неточными, неверными и даже этически аморальными». Каким именно, Калниньш не уточнил.

Рижский городской суд подтвердил LETA, что заявление ECPC получено, и во вторник было возбуждено дело. Согласно Гражданско-процессуальному закону, решение суда по заявлению о неплатежеспособности должно быть вынесено в течение 30 дней с момента рассмотрения.

Компания Delfi, со своей стороны, не признаёт эти счета-фактуры, выражая серьёзные сомнения в выбранном методе расчёта и считая заявление о признании их неплатежеспособными, поданное SIA Ekis & Co-Positioning and Consulting, необоснованным.

Мари-Лиза Ритсалу, председатель совета Delfi и генеральный директор крупнейшей медиагруппы в странах Балтии Ekspress Grupp, подчёркивает, что это коммерческий спор по поводу оспариваемых счетов-фактур, который должен разрешаться в порядке общего судопроизводства, а не в рамках процедуры неплатежеспособности.

Ранее сообщалось, в прошлом году «Delfi» работал с оборотом 5,535 млн евро, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году, но компания получила прибыль в размере 594 281 евро против убытков годом ранее. Компания зарегистрирована в 2000 году, её уставный капитал составляет 3 201 686 евро. «Delfi» входит в концерн «Ekspress Grupp». Крупнейшие акционеры «Ekspress Grupp» — эстонский предприниматель Ханс Луйк (25,86%) и его компания «HHL Ruhm» (47,37%). Акции «Ekspress Grupp» котируются в официальном списке Таллиннской биржи.

ECPC зарегистрирована в 2013 году, её уставный капитал — 100 000 евро. Компания принадлежит Экису и Калниньшу на равных долях. В 2024 году оборот компании составил 814 166 евро, а прибыль — 443 235 евро. Через ECPC Экис и Калниньш являются бенефициарами компании «TV Latvija», создающей канал TV24. В 2020 году TV24 стал владельцем портала «la.lv».