Зачем банкротить Delfi, просто отдайте 200 000 евро: детали скандала (2)

Редакция PRESS 17 октября, 2025 08:05

Новости Латвии 2 комментариев

Компания, принадлежащая владельцам телеканала TV24 и портала «la.lv», пытается урегулировать договорной спор с медиакомпанией «Delfi» о рекламных услугах на портале «la.lv», подав заявление о несостоятельности «Delfi», а не требуя уплаты долга в гражданском порядке.

Эстонский медийный холдинг «Ekspress Grupp», в который входит AS «Delfi», сообщил Таллиннской бирже, что получил уведомление от суда о поданном SIA «Ekis & Co-Positioning and Consulting» (ECPC), принадлежащей Рудольфу Экису и Клавсу Калниньшу, заявлении о неплатежеспособности «Delfi».

«Ekspress Grupp» подчеркивает, что это стандартный коммерческий спор о спорных счетах, который должен решаться в обычном судебном порядке, а не через процесс неплатежеспособности. Сумма претензии составляет около 200 000 евро. Для сравнения, оборот «Delfi» в прошлом году составил 5,535 млн евро, а чистая прибыль — 594 281 евро.

Компания заявляет, что спор не влияет на повседневную деятельность «Delfi», не имеет значительного воздействия на финансовое положение или деятельность компании и холдинга «Ekspress Grupp» в целом. Руководство предпринимает соответствующие юридические шаги для эффективного урегулирования вопроса.

«Delfi» выражает обоснованные сомнения в методах расчета счетов, выставленных ECPC, и требует их проверки. Также подчеркивается, что компания выполняет все свои договорные обязательства.

Совладелец ECPC Калниньш сообщил LETA, что, по его мнению, требование о неплатежеспособности — нормальный процесс, если счета не оплачиваются. По его словам, «Delfi» не платит по счетам с начала года. Сумма долга измеряется сотнями тысяч евро, но точные цифры Калниньш не раскрыл.

ECPC сомневается в финансовом состоянии «Delfi», в том числе в связи с решением продать 25,48% акций оператора платформы финансового сравнения SIA «Altero». Поэтому ECPC не была уверена, что долг удастся взыскать иными средствами, кроме требования о неплатежеспособности, утверждает Калниньш.

Он отметил, что у «Delfi» неоднократно просили оплату счета, но доводы компании о сложившейся ситуации были «неточными, неверными и даже этически аморальными». Каким именно, Калниньш не уточнил.

Рижский городской суд подтвердил LETA, что заявление ECPC получено, и во вторник было возбуждено дело. Согласно Гражданско-процессуальному закону, решение суда по заявлению о неплатежеспособности должно быть вынесено в течение 30 дней с момента рассмотрения.

Компания Delfi, со своей стороны, не признаёт эти счета-фактуры, выражая серьёзные сомнения в выбранном методе расчёта и считая заявление о признании их неплатежеспособными, поданное SIA Ekis & Co-Positioning and Consulting, необоснованным.

Мари-Лиза Ритсалу, председатель совета Delfi и генеральный директор крупнейшей медиагруппы в странах Балтии Ekspress Grupp, подчёркивает, что это коммерческий спор по поводу оспариваемых счетов-фактур, который должен разрешаться в порядке общего судопроизводства, а не в рамках процедуры неплатежеспособности.

Ранее сообщалось, в прошлом году «Delfi» работал с оборотом 5,535 млн евро, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году, но компания получила прибыль в размере 594 281 евро против убытков годом ранее. Компания зарегистрирована в 2000 году, её уставный капитал составляет 3 201 686 евро. «Delfi» входит в концерн «Ekspress Grupp». Крупнейшие акционеры «Ekspress Grupp» — эстонский предприниматель Ханс Луйк (25,86%) и его компания «HHL Ruhm» (47,37%). Акции «Ekspress Grupp» котируются в официальном списке Таллиннской биржи.

ECPC зарегистрирована в 2013 году, её уставный капитал — 100 000 евро. Компания принадлежит Экису и Калниньшу на равных долях. В 2024 году оборот компании составил 814 166 евро, а прибыль — 443 235 евро. Через ECPC Экис и Калниньш являются бенефициарами компании «TV Latvija», создающей канал TV24. В 2020 году TV24 стал владельцем портала «la.lv».

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать