Заболеваемость гриппом в Латвии растет, а где же ковид?

Интенсивность распространения гриппа на минувшей неделе увеличилась до 407,3 случая на 100 000 населения, что больше, чем неделей ранее - 312,6 случая.

На прошлой неделе грипп был клинически подтвержден у 284 пациентов, что на 66 человек больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась в возрастной группе до 14 лет, а среди взрослых с 15 до 65 лет заболеваемость была средней.

Случаи гриппа на прошлой неделе зарегистрированы на всех десяти территориях мониторинга. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Лиепае, откуда поступили сообщения о 33 случаях гриппа. Далее следует Екабпилс - 25 зарегистрированных случаев. Случаи гриппа зарегистрированы также в Риге, Юрмале, Елгаве, Даугавпилсе, Гулбенском крае, Резекне, Вентспилсе и Валмиерском крае.

На прошлой неделе в стационарах на грипп были протестированы 614 пациентов. Доминирующий вирус гриппа типа "А" подтвержден у 52 пациентов, типа "B" - у 29 пациентов.

На минувшей неделе также поступило семь сообщений о смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Все пациенты были старше 50 лет и имели ряд побочных заболеваний и факторов риска.

Всего с начала сезона поступило 28 сообщений о случаях смерти пациентов с подтвержденным гриппом типа "А". Все умершие были старше 50 лет, имели ряд хронических заболеваний и другие факторы риска.

На прошлой неделе было проведено 993 теста на "Covid-19", что больше, чем неделей ранее (814 тестов). Инфекция подтверждена в 3,1% случаев, что является самым низким показателем с начала сезона.

Всего на прошлой неделе в больницах лечились 54 пациента с "Covid-19", при этом у 20 это был основной диагноз. На прошлой неделе также зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с этим диагнозом.