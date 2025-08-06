За поддержку Украины и плакат: Россия хочет судить Ziedot.lv как экстремистскую организацию

За три недели до назначенной даты судебного заседания "Ziedot.lv" получила из Казахстана пакет документов, содержащий информацию о возбуждении дела об административном правонарушении.

"Ziedot.lv" не будет предпринимать никаких дальнейших действий в связи с обвинениями России, не предоставит объяснений или другой связанной с этим делом информации, тем самым не признавая юрисдикцию российских судов в рассмотрении обвинений Генеральной прокуратуры против организации, пояснила Ошане.

Она подчеркнула, что полученные материалы не были подготовлены, отправлены и о них не было уведомлено в соответствии с международным порядком правового сотрудничества и процессуальными стандартами, в результате чего судебная повестка не может считаться юридически обязывающей, пояснила Ошане.

Она рассказала, что "экстремистской" признана не только помощь украинской военной части "Азов", но и финансирование размещения плаката, названного "пропагандистским материалом", на фасаде Музея истории медицины имени Паула Страдиня напротив посольства России, который "дискредитирует высокопоставленных российских чиновников и вооруженные силы".

Генеральная прокуратура России потребовала признать действия "Ziedot.lv" экстремистскими, а также включить организацию в список экстремистских организаций России. Одновременно требуется признать информацию о помощи Украине, опубликованную на сайте организации, запрещенной в соответствии с российским законодательством и ограничить доступ к сайту "Ziedot.lv" на территории России.

При этом "Ziedot.lv" обращает внимание, что не получала пожертвований и не осуществляла какого-либо сотрудничества с лицами, которых Генеральная прокуратура России обвиняет в "осуществлении экстремистской деятельности, разжигании ненависти, нарушении основных прав граждан России, а также создании угроз суверенитету, единству, территориальной целостности и основам конституционного строя России".

Организация подчеркивает, что утверждения Генеральной прокуратуры России, не основанные на объективных фактах и проверяемых доказательствах, в любой демократической и правовой стране признаны незаконными и несоответствующими международно признанным стандартам правосудия, процессуальной справедливости и прав человека.

Цель признать "Ziedot.lv" экстремистской организацией не уменьшит поддержку Украины, ее права на самоопределение, государственный суверенитет и территориальную целостность, которые Россия как агрессор нарушила еще в 2014 году, подчеркивают в организации.

"Ziedot.lv" выступает за соблюдение международного права и защиту основных прав жителей Украины, а также выражает благодарность каждому жертвователю и обществу Латвии за участие в оказании помощи Украине и обязуется продолжать поддержку этой страны.

Как сообщалось, латвийскую благотворительную организацию "Ziedot.lv" в России заочно судят за поддержку украинской военной части "Азов", ранее сообщало Латвийское телевидение.

Как ранее рассказала Ошане, "Ziedot.lv" получила повестку из российского суда явиться на заседание 18 августа.

В свою очередь, Министерство иностранных дел осуждает такие действия России и указывает, что иностранным гражданам рассчитывать на справедливые решения российских судов невозможно.

Агентство LETA уже сообщало, что в Родниковский суд Ивановской области России поступило требование Генеральной прокуратуры России признать экстремистской и конфисковать половину компании "Rižskij hļeb" ("Рижский хлеб"), принадлежащей гражданам Латвии и Украины, ссылаясь на газету "Коммерсант", сообщает интернет-издание "Медуза".

Иск подан против гражданина Латвии Нормунда Бома и гражданки Украины Татьяны Приходько, их лимбажского предприятия SIA "Lielezers", черниговских и киевских компаний "Rižsskij hļib" и "Hļibnij hurman", а также "Ziedot.lv".