За каждый килограмм пластика мы заплатим огромную цену: новые регулы Евросоюза

Согласно регламенту ЕС, с 1 января 2021 года все государства-члены обязаны платить 800 евро за каждую тонну не переработанных пластиковых упаковок. Эта сумма установлена в соответствии с Директивой ЕС об отходах упаковки.

Ранее сообщалось, что компания по управлению отходами Eco Baltia vide поддерживает подготовленные Министерством климата и энергетики (МКЭ) поправки к Закону об управлении отходами, предусматривающие введение системы залога для электронных сигарет в Латвии, сообщил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Он подчеркнул, что эта инициатива является важным шагом к более ответственному, безопасному и экологически устойчивому подходу к обращению с опасными отходами.

Айзбалтс указал, что электронные сигареты содержат литий-ионные батареи, пластик и металлические компоненты — все эти материалы подлежат переработке, однако для их безопасного извлечения и переработки требуется специализированная инфраструктура.

«К сожалению, на практике часть электронных сигарет в Латвии сейчас попадает в бытовые отходы или даже в контейнеры для сортировки упаковки, для которых они не предназначены. Такая практика не только затрудняет переработку, но и создает значительные риски возгорания», — подчеркнул Айзбалтс.

Он также отметил, что проблема не нова, но её значимость возросла вместе с развитием системы управления отходами. Ранее, когда отходы в основном захоранивались на полигонах, наличие опасных предметов в общей массе отходов ощущалось меньше — их воздействие было ограничено по времени и пространству.

«Батарейки и другие опасные компоненты просто "тихо тлели" на полигонах, где угроза была локальной, но при этом они незаметно оказывали негативное воздействие на окружающую среду, постепенно просачиваясь в грунтовые воды и таким образом возвращаясь в повседневную жизнь человека», — сказал Айзбалтс.

Тем не менее, в настоящее время политика Европейского союза предусматривает цель — к 2035 году направлять на полигоны не более 10% от общего объема отходов, что означает, что всё больше отходов поступает на сортировку и переработку на специализированные заводы. Чем больше отходов попадает на такие предприятия, тем выше риск, что туда попадут и электронные сигареты с литий-ионными батареями, которые являются легко воспламеняющимися. Учитывая растущую популярность этих устройств, масштаб риска увеличивается как с технической, так и с экологической и безопасностной точки зрения, добавил он.

Айзбалтс подчеркнул, что внедрение системы залога становится также важным механизмом безопасности, чтобы снизить потенциальные угрозы для людей, оборудования и ресурсов, задействованных в процессах переработки отходов, а также для окружающей среды в целом.

Как уже сообщалось, МКЭ подготовило поправки к Закону об управлении отходами, касающиеся функционирования системы залога для электронных курительных устройств (электронных сигарет).

МКЭ поясняет, что рост популярности электронных сигарет за последние пять лет значительно увеличил объем таких отходов. В Латвии, как и в других странах ЕС, рынок электронных сигарет продолжает расти, а вместе с ним и загрязнение окружающей среды. В Латвии в настоящее время отсутствует специализированная инфраструктура для сбора и переработки электронных сигарет и батарей.

Согласно исследованию, проведённому в 2024 году Латвийской ассоциацией предприятий по управлению отходами, в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 миллионов электронных сигарет. Из них только около 5% (или 750 тысяч) были возвращены и переданы на переработку, тогда как оставшиеся 14,25 миллиона в основном попали на полигоны бытовых отходов.

Около 80% электронных сигарет содержат литий-ионные батареи, которые считаются опасными отходами, и 20% состоят из смеси пластика и металла. Разделение и переработка этих материалов технологически возможны, однако требуют специального подхода и современного оборудования.

30 января этого года МКЭ, Латвийская ассоциация предприятий по управлению отходами и Ассоциация производителей безтабачных продуктов подписали меморандум о сотрудничестве, подтверждая готовность внедрить систему залога для электронных сигарет.

Целью поправок к Закону об управлении отходами является введение обязательной унифицированной системы залога для электронных сигарет. Планируется предотвратить случаи возгорания электронных сигарет и обеспечить их безопасное управление. Также введение системы залога должно способствовать сохранению природных ресурсов путём переработки пластиковых корпусов, металлических деталей и литий-ионных батарей электронных сигарет как вторичных сырьевых ресурсов, а также стимулировать участие населения в управлении электронными отходами.

Ожидается, что изменения в законе вступят в силу 1 апреля 2026 года.