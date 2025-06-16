Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

За каждый килограмм пластика мы заплатим огромную цену: новые регулы Евросоюза

Редакция PRESS 16 июня, 2025 07:54

Латышские СМИ 0 комментариев

«За каждый не переработанный килограмм пластика, который можно было бы переработать, мы будем платить 800 евро за тонну Европейскому союзу. Сначала эту нагрузку понесут производители и продавцы, затем эти расходы войдут в стоимость упаковки — и, конечно же, в конечном итоге платить будут те, кто потребляет пластик. Раньше платили все из общего государственного бюджета, а теперь — именно те, кто потребляет пластик», — объяснил Каспарс Закулис, представитель Eco Baltia Vide, в передаче TV24 «Эко-логика. За или против?» о предстоящих изменениях в законодательстве.

Согласно регламенту ЕС, с 1 января 2021 года все государства-члены обязаны платить 800 евро за каждую тонну не переработанных пластиковых упаковок. Эта сумма установлена в соответствии с Директивой ЕС об отходах упаковки.

Ранее сообщалось, что компания по управлению отходами Eco Baltia vide поддерживает подготовленные Министерством климата и энергетики (МКЭ) поправки к Закону об управлении отходами, предусматривающие введение системы залога для электронных сигарет в Латвии, сообщил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Он подчеркнул, что эта инициатива является важным шагом к более ответственному, безопасному и экологически устойчивому подходу к обращению с опасными отходами.

Айзбалтс указал, что электронные сигареты содержат литий-ионные батареи, пластик и металлические компоненты — все эти материалы подлежат переработке, однако для их безопасного извлечения и переработки требуется специализированная инфраструктура.

«К сожалению, на практике часть электронных сигарет в Латвии сейчас попадает в бытовые отходы или даже в контейнеры для сортировки упаковки, для которых они не предназначены. Такая практика не только затрудняет переработку, но и создает значительные риски возгорания», — подчеркнул Айзбалтс.

Он также отметил, что проблема не нова, но её значимость возросла вместе с развитием системы управления отходами. Ранее, когда отходы в основном захоранивались на полигонах, наличие опасных предметов в общей массе отходов ощущалось меньше — их воздействие было ограничено по времени и пространству.

«Батарейки и другие опасные компоненты просто "тихо тлели" на полигонах, где угроза была локальной, но при этом они незаметно оказывали негативное воздействие на окружающую среду, постепенно просачиваясь в грунтовые воды и таким образом возвращаясь в повседневную жизнь человека», — сказал Айзбалтс.

Тем не менее, в настоящее время политика Европейского союза предусматривает цель — к 2035 году направлять на полигоны не более 10% от общего объема отходов, что означает, что всё больше отходов поступает на сортировку и переработку на специализированные заводы. Чем больше отходов попадает на такие предприятия, тем выше риск, что туда попадут и электронные сигареты с литий-ионными батареями, которые являются легко воспламеняющимися. Учитывая растущую популярность этих устройств, масштаб риска увеличивается как с технической, так и с экологической и безопасностной точки зрения, добавил он.

Айзбалтс подчеркнул, что внедрение системы залога становится также важным механизмом безопасности, чтобы снизить потенциальные угрозы для людей, оборудования и ресурсов, задействованных в процессах переработки отходов, а также для окружающей среды в целом.

Как уже сообщалось, МКЭ подготовило поправки к Закону об управлении отходами, касающиеся функционирования системы залога для электронных курительных устройств (электронных сигарет).

МКЭ поясняет, что рост популярности электронных сигарет за последние пять лет значительно увеличил объем таких отходов. В Латвии, как и в других странах ЕС, рынок электронных сигарет продолжает расти, а вместе с ним и загрязнение окружающей среды. В Латвии в настоящее время отсутствует специализированная инфраструктура для сбора и переработки электронных сигарет и батарей.

Согласно исследованию, проведённому в 2024 году Латвийской ассоциацией предприятий по управлению отходами, в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 миллионов электронных сигарет. Из них только около 5% (или 750 тысяч) были возвращены и переданы на переработку, тогда как оставшиеся 14,25 миллиона в основном попали на полигоны бытовых отходов.

Около 80% электронных сигарет содержат литий-ионные батареи, которые считаются опасными отходами, и 20% состоят из смеси пластика и металла. Разделение и переработка этих материалов технологически возможны, однако требуют специального подхода и современного оборудования.

30 января этого года МКЭ, Латвийская ассоциация предприятий по управлению отходами и Ассоциация производителей безтабачных продуктов подписали меморандум о сотрудничестве, подтверждая готовность внедрить систему залога для электронных сигарет.

Целью поправок к Закону об управлении отходами является введение обязательной унифицированной системы залога для электронных сигарет. Планируется предотвратить случаи возгорания электронных сигарет и обеспечить их безопасное управление. Также введение системы залога должно способствовать сохранению природных ресурсов путём переработки пластиковых корпусов, металлических деталей и литий-ионных батарей электронных сигарет как вторичных сырьевых ресурсов, а также стимулировать участие населения в управлении электронными отходами.

Ожидается, что изменения в законе вступят в силу 1 апреля 2026 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 10 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 16 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать