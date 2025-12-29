Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Декабря Завтра: Ilgona, Solveiga
Доступность

Японские вороны перехитрили город: орехи, светофоры и идеальный расчёт

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 15:35

Животные 0 комментариев

Это выглядит как сцена из фильма, но происходит на улицах Японии каждый день.
Городские вороны научились использовать автомобили и светофоры, чтобы добывать еду — и делают это хладнокровно и без суеты.

Схема проста и гениальна. Птицы приносят грецкие орехи или другие твёрдые плоды к оживлённым перекрёсткам. Сбрасывают их прямо на дорогу — и ждут. Машины делают своё дело: скорлупа трескается под колёсами.

Но самое интересное начинается потом.

Вороны не бросаются под колёса. Они спокойно отходят на тротуар и наблюдают. И только когда машины останавливаются и загорается зелёный свет для пешеходов, птицы выходят на переход — вместе с людьми — и забирают расколотые орехи.

Такое поведение наблюдали в Токио, Сендае и других городах. Вороны явно понимают: пока едут машины — опасно, когда движение остановилось — можно идти. Они не «читают правила», но отлично улавливают ритм города.

Учёные изучают этот феномен уже много лет. Это не случайная удача и не трюк одной птицы. Молодые вороны учатся у взрослых — следуют за ними, смотрят, повторяют. Исследователи называют это культурной передачей навыков — почти как у людей.

Горожане реагируют по-разному. Кто-то смеётся, кто-то снимает видео, а кто-то признаётся: в мире автоматов, скоростных поездов и технологий именно вороны выглядят самыми адаптированными к городской жизни.

Пока люди спешат по делам, пернатые пешеходы спокойно решают свои задачи — орех за орехом, перекрёсток за перекрёстком.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Важно

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Важно

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Читать
Загрузка

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Читать

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

Читать

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Читать

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Читать