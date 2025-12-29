В Болдерае в бурю от дома отпала стена: отреновированная (ФОТО)

Жители с грустью и некоторой покорностью прокомментировали происшествие...
-Простите, но у вас реновация отклеилась.
-Сколько лет продержалось?
-При СССР строили?
-Если б при СССР, ещё бы держалась...
-В Плявниеках тоже пол стены улетело, только железной, хорошо не прибило никого
-На сколько помню делалось ето больше чем 15 лет назад , как помню со школы ещё наблюдали как они там ползали
-Ужас а кто управляющая компания этого дома ?
- управлять будут доп сборы за коммуналку.
-это вроде кооперативный дом.
ФОТО из Фейсбука, группа Болдерая