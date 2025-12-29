В Болдерае в бурю от дома отпала стена: отреновированная (ФОТО)

Жители с грустью и некоторой покорностью прокомментировали происшествие...

-Простите, но у вас реновация отклеилась.

-Сколько лет продержалось?

-При СССР строили?

-Если б при СССР, ещё бы держалась...

-В Плявниеках тоже пол стены улетело, только железной, хорошо не прибило никого

-На сколько помню делалось ето больше чем 15 лет назад , как помню со школы ещё наблюдали как они там ползали

-Ужас а кто управляющая компания этого дома ?

- управлять будут доп сборы за коммуналку.

-это вроде кооперативный дом.

ФОТО из Фейсбука, группа Болдерая