Тоже на русском: журналист Ольга Князева объявила об открытии программы в YouTube

29 декабря, 2025 15:02

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский журналист Ольга Князева, ведущая на Латвийском радио программу "Открытый разговор" объявила в Фейсбуке о переходе программы в YouTube. Как известно - русское вещание на Латвийском радио с Нового года решено закрыть, но русские слушатели остаются...

-Это знаете как? Лапки трясутся, а делаешь. Потому что – ну а кто еще? Да, мы запустили YouTube канал “Акцент”вместе с Женей (Евгений Антонов, - прим. ред.), - сообщает Ольга Князева. -Потому что неправильно заметать под ковер огромную часть аудитории, которая хочет слушать аналитику, дискуссии и авторские передачи на русском языке. 70% контента на LSM с нового года будет переводным. Дескать, единое информационное пространство. Пусть будет, вот честно. Но мы хотим дополнить этот новостной ряд своими материалами, где будут дискуссии, аналитики, споры, мнения. Одним словом, открытый разговор на русском языке.

Друзья, ну а кто, кроме вас? Да никто. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Расскажите о нас друзьям и родственникам, особенно тем, кто слушал ЛР4. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь видео в соцсетях. И конечно пишите комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы для дискуссий!
Каждый лайк нам вернется вам добром и позитивом в 2026 году!

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

