Тоже на русском: журналист Ольга Князева объявила об открытии программы в YouTube

-Это знаете как? Лапки трясутся, а делаешь. Потому что – ну а кто еще? Да, мы запустили YouTube канал “Акцент”вместе с Женей (Евгений Антонов, - прим. ред.), - сообщает Ольга Князева. -Потому что неправильно заметать под ковер огромную часть аудитории, которая хочет слушать аналитику, дискуссии и авторские передачи на русском языке. 70% контента на LSM с нового года будет переводным. Дескать, единое информационное пространство. Пусть будет, вот честно. Но мы хотим дополнить этот новостной ряд своими материалами, где будут дискуссии, аналитики, споры, мнения. Одним словом, открытый разговор на русском языке.

