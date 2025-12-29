Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Декабря Завтра: Ilgona, Solveiga
Доступность

Доходы жителей за год прилично выросли: так считает статистика

© LETA 29 декабря, 2025 15:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В 2024 году доходы латвийских домохозяйств увеличились на 12% (102 евро) по сравнению с предыдущим годом и составили 950 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Доходы самых состоятельных домохозяйств в прошлом году составляли 2084 евро на одного члена в месяц, а в беднейших домохозяйствах - 317 евро в месяц.

Среди регионов самые высокие доходы были у жителей Рижского региона - 1135 евро на одного члена домохозяйства в месяц, в том числе в столице - 1090 евро. В Земгале доходы домохозяйств составляли в среднем 866 евро на одного члена в месяц, в Курземе - 816 евро, в Видземе - 800 евро, в Латгале - 673 евро.

В прошлом году доходы домохозяйств, где главный получатель дохода имел высшее образование, составляли 1213 евро на одного члена домохозяйства в месяц, а домохозяйств, в которых главным получателем дохода был работающий по найму, - 1067 евро в месяц. Высокие доходы были и у жителей трудоспособного возраста (до 64 лет), которые живут одни, - 1256 евро в месяц.

Самые низкие доходы были в домохозяйствах, где главный получатель дохода был безработным, - 435 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Ниже доходы были и у домохозяйств пенсионеров, основную часть доходов которых составляли пенсии, - 625 евро в месяц, а также у домохозяйств, где образование главного зарабатывающего было не выше основного школьного, - 654 евро в месяц на одного человека в домашнем хозяйстве.

В 2024 году в самых бедных домохозяйствах, входящих в первую группу квинтилей, доход на одного члена домохозяйства составлял 317 евро в месяц, тогда как в самых состоятельных домохозяйствах, или пятой группе квинтилей, - 2084 евро в месяц, что в 6,7 раза больше. В 2023 году доходы на одного члена домохозяйства в самых состоятельных домохозяйствах были в 6,3 раза выше, чем в бедных. В домохозяйствах со средними доходами они составляли от 569 евро в месяц (во второй группе квинтилей) до 1094 евро в месяц (в четвертой группе квинтилей).

В прошлом году по мере роста доходов домохозяйств вырос и порог риска бедности, достигнув 699 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного человека (в 2023 году - 641 евро в месяц). Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет порог риска бедности в 2024 году составил 1468 евро в месяц (в 2023 году - 1346 евро в месяц).

В прошлом году риску бедности в Латвии были подвержены 404 000 человек, или 22% населения: их доходы были ниже 699 евро на человека в месяц (в 2023 году - 21,6% населения).

Наибольший удельный вес жителей, подверженных риску бедности, был в Латгальском регионе (35,8%), а самый низкий - в Рижском регионе (15,6%), в том числе в столице - 17,3%. В Видземском регионе риску бедности были подвержены 26,8% населения, в Курземском - 25,1%, в Земгальском - 22,8%.

Из всех латвийских домохозяйств меньше всего риску бедности были подвержены домохозяйства с двумя взрослыми и двумя иждивенцами (7%) и домохозяйства с двумя взрослыми и одним иждивенцем (9,8%). Самый высокий риск бедности был у жителей старшего возраста (65 и более лет), которые жили одни (63,2%).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Важно

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Важно

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Читать
Загрузка

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

Читать

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Читать

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Читать

Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

Читать