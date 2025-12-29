Доходы жителей за год прилично выросли: так считает статистика

Доходы самых состоятельных домохозяйств в прошлом году составляли 2084 евро на одного члена в месяц, а в беднейших домохозяйствах - 317 евро в месяц.

Среди регионов самые высокие доходы были у жителей Рижского региона - 1135 евро на одного члена домохозяйства в месяц, в том числе в столице - 1090 евро. В Земгале доходы домохозяйств составляли в среднем 866 евро на одного члена в месяц, в Курземе - 816 евро, в Видземе - 800 евро, в Латгале - 673 евро.

В прошлом году доходы домохозяйств, где главный получатель дохода имел высшее образование, составляли 1213 евро на одного члена домохозяйства в месяц, а домохозяйств, в которых главным получателем дохода был работающий по найму, - 1067 евро в месяц. Высокие доходы были и у жителей трудоспособного возраста (до 64 лет), которые живут одни, - 1256 евро в месяц.

Самые низкие доходы были в домохозяйствах, где главный получатель дохода был безработным, - 435 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Ниже доходы были и у домохозяйств пенсионеров, основную часть доходов которых составляли пенсии, - 625 евро в месяц, а также у домохозяйств, где образование главного зарабатывающего было не выше основного школьного, - 654 евро в месяц на одного человека в домашнем хозяйстве.

В 2024 году в самых бедных домохозяйствах, входящих в первую группу квинтилей, доход на одного члена домохозяйства составлял 317 евро в месяц, тогда как в самых состоятельных домохозяйствах, или пятой группе квинтилей, - 2084 евро в месяц, что в 6,7 раза больше. В 2023 году доходы на одного члена домохозяйства в самых состоятельных домохозяйствах были в 6,3 раза выше, чем в бедных. В домохозяйствах со средними доходами они составляли от 569 евро в месяц (во второй группе квинтилей) до 1094 евро в месяц (в четвертой группе квинтилей).

В прошлом году по мере роста доходов домохозяйств вырос и порог риска бедности, достигнув 699 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного человека (в 2023 году - 641 евро в месяц). Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет порог риска бедности в 2024 году составил 1468 евро в месяц (в 2023 году - 1346 евро в месяц).

В прошлом году риску бедности в Латвии были подвержены 404 000 человек, или 22% населения: их доходы были ниже 699 евро на человека в месяц (в 2023 году - 21,6% населения).

Наибольший удельный вес жителей, подверженных риску бедности, был в Латгальском регионе (35,8%), а самый низкий - в Рижском регионе (15,6%), в том числе в столице - 17,3%. В Видземском регионе риску бедности были подвержены 26,8% населения, в Курземском - 25,1%, в Земгальском - 22,8%.

Из всех латвийских домохозяйств меньше всего риску бедности были подвержены домохозяйства с двумя взрослыми и двумя иждивенцами (7%) и домохозяйства с двумя взрослыми и одним иждивенцем (9,8%). Самый высокий риск бедности был у жителей старшего возраста (65 и более лет), которые жили одни (63,2%).