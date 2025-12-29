Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

29 декабря, 2025 12:32

Facebook/ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Минувшие пять выходных дней спасатели оценивают как трагические, заявили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

За эти дни в пожарах погибли два человека, еще шесть человек пострадали.

Как сообщили в ГПСС, в воскресенье поступил вызов на ул. Кална в Риге, где горел второй этаж двухэтажного жилого дома на площади 60 кв. м, межэтажное перекрытие на площади 50 кв. м и кровля на площади 60 кв. м. Пожарные вывели из горящего здания двух пострадавших, а до прибытия спасателей из здания эвакуировался еще один человек.

В период с вечера субботы до утра понедельника ГПСС получила 341 вызов в связи с разрушениями, причиненными сильным ветром. В большинстве случаев это были деревья, упавшие на проезжую часть дороги, в некоторых случаях - на провода, оторванные ветром конструкции или покрытие крыши. В отличие от других бурь, было довольно много вызовов на места, где ветер оторвал или сорвал кровлю и разрушил различные конструкции зданий. Также зафиксированы случаи падения деревьев на легковые автомобили и здания.

В период с 23 декабря до утра 29 декабря ГПСС получила 508 вызовов: 61 на тушение пожаров, 377 на спасательные работы, 70 вызовов были ложными.

Как сообщалось, 25 декабря в Резекненском крае в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Жилой дом был полностью охвачен огнем, у него обрушилась крыша.

До прибытия пожарных из здания своими силами эвакуировались два человека, один из которых пострадал. В ходе тушения в доме были обнаружены тела двух погибших.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

