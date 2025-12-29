Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Как отмечает издание, Абрамович нанял команду юристов во главе с экс-советником президента США Эриком Хершманном, чтобы не допустить передачу Украине 1,4 млрд фунтов стерлингов, замороженных на счетах в Джерси. По информации The Times, российский бизнесмен также намерен проигнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера до конца разбирательств.

Ранее правительство Великобритании потребовало от Абрамовича передать на гуманитарную помощь Украине деньги, вырученные от продажи футбольного клуба "Челси". В противном случае дело будет передано в суд, заявили в середине декабря 2025 года британские власти.

В сентябре 2025 года стало известно, что власти острова Джерси - британского офшора в проливе Ла-Манш - начали расследование против Романа Абрамовича по подозрению в коррупции и отмывании денег. В частности, следствие пытается установить происхождение состояния Абрамовича, которое он приобрел в России в 1990-х и 2000-х годах. Кроме того, власти Джерси подозревают российского бизнесмена в нарушении санкций против него.

Спор из-за 2,5 млрд фунтов стерлингов

Роман Абрамович объявил о продаже клуба "Челси", которым он владел 19 лет, в марте 2022 года. Покупателем стала группа инвесторов во главе с американцем Тоддом Боули и частной инвестиционной компании Clearlake Capital. Условием сделки стал отказ Абрамовича, которого считают доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, от получения выгоды.

Тогда же Роман Абрамович пообещал направить вырученные 2,5 млрд фунтов в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине. Однако с тех пор деньги остаются на замороженном счету, поскольку Абрамович и британские власти так и не смогли достичь соглашения об условиях их передачи.

Cитуация осложняется тем, что бизнесмену не предъявили обвинений, связанных с активами, которые он получил после продажи "Челси". Это юридически осложняет их изъятие. Поэтому властям Великобритании требуется согласие бизнесмена на использование этих средств, которые до сих пор остаются его собственностью.