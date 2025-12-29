Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

© Deutsche Welle 29 декабря, 2025 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Как отмечает издание, Абрамович нанял команду юристов во главе с экс-советником президента США Эриком Хершманном, чтобы не допустить передачу Украине 1,4 млрд фунтов стерлингов, замороженных на счетах в Джерси. По информации The Times, российский бизнесмен также намерен проигнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера до конца разбирательств.

Ранее правительство Великобритании потребовало от Абрамовича передать на гуманитарную помощь Украине деньги, вырученные от продажи футбольного клуба "Челси". В противном случае дело будет передано в суд, заявили в середине декабря 2025 года британские власти.

В сентябре 2025 года стало известно, что власти острова Джерси - британского офшора в проливе Ла-Манш - начали расследование против Романа Абрамовича по подозрению в коррупции и отмывании денег. В частности, следствие пытается установить происхождение состояния Абрамовича, которое он приобрел в России в 1990-х и 2000-х годах. Кроме того, власти Джерси подозревают российского бизнесмена в нарушении санкций против него.

Спор из-за 2,5 млрд фунтов стерлингов

Роман Абрамович объявил о продаже клуба "Челси", которым он владел 19 лет, в марте 2022 года. Покупателем стала группа инвесторов во главе с американцем Тоддом Боули и частной инвестиционной компании Clearlake Capital. Условием сделки стал отказ Абрамовича, которого считают доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, от получения выгоды.

Тогда же Роман Абрамович пообещал направить вырученные 2,5 млрд фунтов в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине. Однако с тех пор деньги остаются на замороженном счету, поскольку Абрамович и британские власти так и не смогли достичь соглашения об условиях их передачи.

Cитуация осложняется тем, что бизнесмену не предъявили обвинений, связанных с активами, которые он получил после продажи "Челси". Это юридически осложняет их изъятие. Поэтому властям Великобритании требуется согласие бизнесмена на использование этих средств, которые до сих пор остаются его собственностью.

Главные новости

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Важно

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

