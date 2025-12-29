Худеешь после 40? Мозг может быть не в восторге!

Учёные из Ben-Gurion University of the Negev выяснили, что снижение веса в среднем возрасте может вызывать воспаление в мозге, даже если обмен веществ улучшается.

Эксперимент проводили на мышах. И молодые, и средневозрастные животные после похудения восстановили нормальный уровень сахара в крови — с точки зрения метаболизма всё выглядело отлично. Но дальше начались неожиданности.

У мышей среднего возраста похудение усилило воспаление в гипоталамусе — области мозга, которая отвечает за аппетит, энергию и гормональный баланс. Это воспаление длилось несколько недель, прежде чем ослабло.

Учёные подчёркивают: подобные воспалительные процессы в мозге связывают с ухудшением памяти и нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера. Пока не ясно, наносит ли временное воспаление реальный вред, но сам факт вызывает вопросы.

«Похудение в среднем возрасте — это не просто повторение того, что работает в молодости», — отметил ведущий автор исследования Алон Земер.

Исследователи не говорят, что худеть «опасно». Они подчёркивают другое: в середине жизни тело и мозг могут реагировать на одни и те же изменения по-разному. Метаболизм выигрывает, а нервная система — испытывает стресс.

Теперь учёные хотят понять, как сохранить пользу от снижения веса, не расплачиваясь здоровьем мозга. Ответа пока нет, но простая формула «чем меньше вес, тем лучше» больше не выглядит такой однозначной.