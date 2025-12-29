Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

29 декабря, 2025

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

11 июля 2025 года около 21.50 в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Лиепае, в районе вокзала, во дворе одного из домов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — резаными ранами в области головы и лица.

Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции начали уголовный процесс и в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали пожилого мужчину, который более 30 лет не попадал в поле зрения полиции. 13 июля сотрудники следственного отдела Курземского регионального управления Государственной полиции обратились в суд с ходатайством о применении к мужчине меры пресечения — заключения под стражу, которое вступило в силу.

В ходе расследования установлено, что оба пожилых мужчины употребляли алкогольные напитки, между ними возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой потерпевшему были причинены телесные повреждения осколком тарелки, что привело к его смерти. У погибшего зафиксированы множественные раны на голове и шее, из которых 14 колотых ранений были опасны для жизни.

Сотрудники Государственной полиции завершили расследование по возбужденному уголовному процессу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования. В соответствии с Уголовным законом за убийство предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет. Конкретную меру наказания определит суд.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

