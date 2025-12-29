Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

11 июля 2025 года около 21.50 в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Лиепае, в районе вокзала, во дворе одного из домов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — резаными ранами в области головы и лица.

Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции начали уголовный процесс и в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали пожилого мужчину, который более 30 лет не попадал в поле зрения полиции. 13 июля сотрудники следственного отдела Курземского регионального управления Государственной полиции обратились в суд с ходатайством о применении к мужчине меры пресечения — заключения под стражу, которое вступило в силу.

В ходе расследования установлено, что оба пожилых мужчины употребляли алкогольные напитки, между ними возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой потерпевшему были причинены телесные повреждения осколком тарелки, что привело к его смерти. У погибшего зафиксированы множественные раны на голове и шее, из которых 14 колотых ранений были опасны для жизни.

Сотрудники Государственной полиции завершили расследование по возбужденному уголовному процессу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования. В соответствии с Уголовным законом за убийство предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет. Конкретную меру наказания определит суд.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.