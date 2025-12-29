Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жёлтое предупреждение о новом усилении ветра: циклон над Латвией

© LETA 29 декабря, 2025 14:33

В понедельник в Латвию прибудет холодный воздух с порывистым северо-западным ветром, местами ожидается снегопад, а в некоторых районах прогнозируются сильные снегопады, предупреждают синоптики.

Утром также ожидается дождь. В течение дня дороги снова станут скользкими, видимость будет плохой во время снегопада. Солнце будет пробиваться сквозь облака.

Скорость северо-западного ветра увеличится, порывы достигнут 12-17 метров в секунду, на побережье – до 23 метров в секунду. В прибрежных районах, включая столицу, объявлено желтое предупреждение о сильном ветре.

Утром температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, днем ​​похолодает, вечером температура опустится до -1 до -5 градусов, только на некоторых участках побережья она не опустится ниже нуля.

В Риге временами ожидаются осадки, будет солнечно, а северо-западный ветер значительно усилится — во второй половине дня ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха +3 градуса, вечером около нуля градусов.

На погоду влияет циклон, движущийся на юг из Финляндии. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 998 гектопаскалей на северо-востоке Латвии до 1005 гектопаскалей в регионе Южного Курземе.
 

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

