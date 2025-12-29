Жёлтое предупреждение о новом усилении ветра: циклон над Латвией

Утром также ожидается дождь. В течение дня дороги снова станут скользкими, видимость будет плохой во время снегопада. Солнце будет пробиваться сквозь облака.

Скорость северо-западного ветра увеличится, порывы достигнут 12-17 метров в секунду, на побережье – до 23 метров в секунду. В прибрежных районах, включая столицу, объявлено желтое предупреждение о сильном ветре.

Утром температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, днем ​​похолодает, вечером температура опустится до -1 до -5 градусов, только на некоторых участках побережья она не опустится ниже нуля.

В Риге временами ожидаются осадки, будет солнечно, а северо-западный ветер значительно усилится — во второй половине дня ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха +3 градуса, вечером около нуля градусов.

На погоду влияет циклон, движущийся на юг из Финляндии. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 998 гектопаскалей на северо-востоке Латвии до 1005 гектопаскалей в регионе Южного Курземе.

