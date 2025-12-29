«Работают» без выходных: чем мошенники поживились за Рождество?

На прошлой неделе полиция зарегистрировала 139 случаев мошенничества. В 42 случаях люди потеряли деньги, в 97 случаях попытки мошенников закончились без финансовых потерь.

По-прежнему больше всего регистрируется мошеннических звонков, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, полиции, операторов мобильной связи, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, кредитных учреждений, почты или социальных служб.

В большинстве случаев мошенники спрашивают жертв о наличных деньгах, которые необходимо задекларировать. Общение происходит через "Whatsapp".

На прошлой неделе люди потеряли больше всего денег из-за инвестиционного мошенничества.

"Финансовые эксперты" предлагают инвестировать в криптовалюты или акции, создавая иллюзию высокой доходности и побуждая людей вкладывать все большие суммы денег. Таким и аналогичными способами мошенникам удалось выманить 114 250 евро, и больше всего подобных случаев зарегистрировано в Рижском регионе.