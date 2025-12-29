Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Работают» без выходных: чем мошенники поживились за Рождество?

29 декабря, 2025 16:55

На прошлой неделе (с 22 по 28 декабря) мошенники выманили у жителей Латвии по меньшей мере 236 954 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе полиция зарегистрировала 139 случаев мошенничества. В 42 случаях люди потеряли деньги, в 97 случаях попытки мошенников закончились без финансовых потерь.

По-прежнему больше всего регистрируется мошеннических звонков, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, полиции, операторов мобильной связи, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, кредитных учреждений, почты или социальных служб.

В большинстве случаев мошенники спрашивают жертв о наличных деньгах, которые необходимо задекларировать. Общение происходит через "Whatsapp".

На прошлой неделе люди потеряли больше всего денег из-за инвестиционного мошенничества.

"Финансовые эксперты" предлагают инвестировать в криптовалюты или акции, создавая иллюзию высокой доходности и побуждая людей вкладывать все большие суммы денег. Таким и аналогичными способами мошенникам удалось выманить 114 250 евро, и больше всего подобных случаев зарегистрировано в Рижском регионе.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

