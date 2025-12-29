Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Меньше стали пить? Отчет дорожной полиции с праздничных рейдов

29 декабря, 2025 14:22

LETA

В этом году в рождественские праздничные дни за вождение в состоянии опьянения было задержано меньше водителей, чем в тот же период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За три выходных дня на Рождество в стране зарегистрировано 231 дорожно-транспортное происшествие, пострадали 24 человека. За нарушения правил дорожного движения вынесено 1436 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 907 - за превышение скорости, три - за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато семь административных процессов и 20 уголовных, а также один уголовный процесс за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

В прошлом году за три рождественских выходных дня в стране было зарегистрировано 191 ДТП. В авариях пострадали 19 человек, один погиб. Было зафиксировано 1431 нарушение правил дорожного движения, в том числе 629 случаев превышения скорости и пять случаев агрессивного вождения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было начато 22 административных процесса и 31 уголовный процесс, а за управление транспортным средством под возможным воздействием наркотических веществ - два уголовных процесса.

В общей сложности с 23 по 28 декабря этого года в Латвии зарегистрировано 577 ДТП, в авариях пострадали 56 человек.

За нарушения правил дорожного движения вынесено 2750 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 1465 за превышение скорости и 12 за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато десять административных и 30 уголовных процессов. По факту управления транспортным средством под возможным воздействием наркотических веществ начат один уголовный процесс.

Хотя по отдельным показателям в этом году количество нарушений выросло, конкретные выводы полиция сможет сделать только на следующей неделе, когда завершатся следующие длинные выходные и усиленные проверки на дорогах.

Госполиция будет проводить усиленные проверки на дорогах до 5 января.

