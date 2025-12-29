Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Неправильная ёлка: PTAC выявил в торговых центрах нарушения закона об алкоголе

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 16:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) выявил нарушения закона об обороте алкогольных напитков в торговых центрах, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗПП.

Центр констатировал, что в торговых центрах размещены стенды в форме новогодних елок из пустых бутылок алкогольного напитка "Jameson". При этом в розничных сетях параллельно предлагаются скидки на алкогольные напитки этого бренда, что является побуждающим для потребителей обстоятельством при покупке алкоголя и противозаконно.

ЦЗПП отмечает, что в данном случае рождественский декор - стенды в виде елок из пустых бутылок "Jameson", в том числе в контексте акции, направлены на стимулирование продаж конкретных продуктов и свидетельствуют о нарушении запрета, установленного законом об обороте алкогольных напитков.

ЦЗПП призывает торговые центры и розничные сети немедленно устранить нарушения и в дальнейшем не размещать в торговых помещениях декор такого рода.

Центр напоминает, что, согласно закону об обороте алкогольных напитков, запрещена реклама цен и скидок на алкогольные напитки, в том числе в местах розничной торговли, где осуществляется торговля алкогольными напитками, в том числе по дистанционному договору на веб-сайте и в мобильном приложении. Кроме того, закон об обороте алкогольных напитков предусматривает запрет на мероприятия по стимулированию торговли алкогольными напитками в местах розничной торговли, в том числе по дистанционному договору на веб-сайте и в мобильном приложении.

Запрет означает, что не разрешается использовать прямые или косвенные указания на выгоду при покупке конкретного алкогольного напитка, а также применять любые меры, стимулирующие торговлю и потребление алкоголя, включая действия в местах розничной продажи, направленные на увеличение объемов покупки, тестирование новых продуктов и побуждение к совершению спонтанных покупок.

За несоблюдение требований ЦЗПП имеет право применить штраф в размере до 14 000 евро, а за несоблюдение установленных законом об обороте алкогольных напитков запретов на мероприятия по стимулированию торговли - до 30 000 евро.

Главные новости

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Важно

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

