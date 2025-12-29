Неправильная ёлка: PTAC выявил в торговых центрах нарушения закона об алкоголе

Центр констатировал, что в торговых центрах размещены стенды в форме новогодних елок из пустых бутылок алкогольного напитка "Jameson". При этом в розничных сетях параллельно предлагаются скидки на алкогольные напитки этого бренда, что является побуждающим для потребителей обстоятельством при покупке алкоголя и противозаконно.

ЦЗПП отмечает, что в данном случае рождественский декор - стенды в виде елок из пустых бутылок "Jameson", в том числе в контексте акции, направлены на стимулирование продаж конкретных продуктов и свидетельствуют о нарушении запрета, установленного законом об обороте алкогольных напитков.

ЦЗПП призывает торговые центры и розничные сети немедленно устранить нарушения и в дальнейшем не размещать в торговых помещениях декор такого рода.

Центр напоминает, что, согласно закону об обороте алкогольных напитков, запрещена реклама цен и скидок на алкогольные напитки, в том числе в местах розничной торговли, где осуществляется торговля алкогольными напитками, в том числе по дистанционному договору на веб-сайте и в мобильном приложении. Кроме того, закон об обороте алкогольных напитков предусматривает запрет на мероприятия по стимулированию торговли алкогольными напитками в местах розничной торговли, в том числе по дистанционному договору на веб-сайте и в мобильном приложении.

Запрет означает, что не разрешается использовать прямые или косвенные указания на выгоду при покупке конкретного алкогольного напитка, а также применять любые меры, стимулирующие торговлю и потребление алкоголя, включая действия в местах розничной продажи, направленные на увеличение объемов покупки, тестирование новых продуктов и побуждение к совершению спонтанных покупок.

За несоблюдение требований ЦЗПП имеет право применить штраф в размере до 14 000 евро, а за несоблюдение установленных законом об обороте алкогольных напитков запретов на мероприятия по стимулированию торговли - до 30 000 евро.