Среди политических обозревателей ваша политическая экспертиза всегда считалась взвешенной и объективной (насколько это можно сказать, учитывая вашу политическую позицию). В любом случае, к вам стоит прислушаться. Не только когда речь идёт о внутриполитических аспектах, но и о внешней политике. С неё мы и начнём в этот раз.

В Пекине только что завершился интересный саммит, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны в Азии. До этого там прошла встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которую многие в мире уже назвали презентацией нового мира клуба авторитарных лидеров. С другой стороны, западный мир, бывший ранее гегемоном, оказался расколот, поскольку ведущую страну западной демократии, Соединённые Штаты, возглавляет своеобразный лидер – Дональд Трамп, который, похоже, по своим взглядам ближе к собравшимся в Пекине, чем к другим западным лидерам. Как вы оцениваете эту новую политическую конфигурацию?

Если говорить о внешней политике, то я хотел бы представиться как президент всё ещё действующего «Балтийского форума». Во время пандемии COVID мы прекратили организацию наших регулярных конференций, но в следующем году уже запланированы две конференции. Переписка, общение со всеми участниками форума, которые сложились за более чем 20 лет нашей работы, продолжается. За эти годы сеть участников форума разрослась по всему миру. Не только в Европе, но и в США, Китае, на Кавказе и даже в Северной Африке. Поэтому я буду говорить о внешней политике, абстрагируясь от внутриполитических перипетий Латвии.

Первый вопрос, который у всех на устах, и у вас, и у меня: почему президент США Дональд Трамп относится к Путину с таким пиететом? Он не только всё ему прощает, но и сам проявляет это пиететом, отказывая в этом всем остальным союзным лидерам и странам. По моему мнению, это моё мнение, основанное также на опросах других мировых экспертов по этому вопросу, доступных мне, заключается в том, что Путин накрыл Трампу и его команде щедрый стол, предлагая очень «вкусные», то есть прибыльные инвестиционные проекты.

Прежде всего, к востоку от Урала. Там есть триллионные проекты, которые были бы очень выгодны для США, потому что в мире не так уж много свободных мест, куда можно вложить деньги и хорошо заработать.

Инвесторы, особенно бизнесмены из девелоперских компаний, хорошо разбираются в таких проектах. Не верю, что помощник Трампа Стив Уиткофф так часто ездит в Москву (говорят, уже семь раз) только для того, чтобы поговорить с Кремлём об одном – войне на Украине. Примечательно, что в Москву едет именно он, а не генерал Кит Келлог, назначенный ответственным за урегулирование этого конфликта. Уиткофф – бизнесмен, давний партнёр Трампа, миллиардер, который чувствует, где большие деньги, ради которых стоит переезжать.

В Москве они все говорят на одном языке бизнесменов, ведь инвестиционный банкир Кирилл Дмитриев также выдвинут в качестве приоритета с российской стороны. Кто еще участвует с обеих сторон, мы, возможно, никогда не узнаем, но все там — крупные и умные бизнесмены.

Однако они понимают, что эти проекты не могут быть запущены, пока продолжается война в Европе. Даже Трамп не может игнорировать мнение своей общественности и мира, как бы он ни делал вид, что ему всё равно. С одной стороны, у обеих сторон есть общие интересы. Именно поэтому была та красная дорожка на Аляске, аплодисменты и совместная поездка на машине.

Кажется, в машине Трамп спросил Путина: «Владимир, всё, что мне рассказал Уиткофф, правда?» На что Путин ответил: «Да, Дональд». Все предложения по проектам остаются в силе.

Но и там ничто не бывает абсолютно безопасным. Нынешняя дружба может рухнуть. Соблазнив Трампа, Путин хочет завоевать как можно больше. Именно поэтому он всё ещё не решается на мирные переговоры.

На мой взгляд, это объясняет отношение Трампа к Путину. Другого объяснения нет. Все эти версии о том, что агент Краснов размахивал картой, кажутся мне неправдоподобными. Зато версия о том, что его соблазнили деньгами, весьма убедительна. Многие американцы и европейцы, которые следят за этими процессами и имеют доступ к более достоверным источникам информации, в этом убеждены.

Если говорить в глобальном масштабе, то эти проекты совершенно не удовлетворяют Китай. Китай не хочет, чтобы кто-либо другой, особенно США, приходил в Россию. Они сами не идут туда, потому что боятся американских санкций.

Именно поэтому они не сотрудничают в банковской системе. Китай фактически вводит санкции против России, мучает, истязает и таким образом получает из России сырьё за дешёвые деньги, потому что России некуда обратиться. Думаю, в российском руководстве есть и те, кто возмущен таким отношением со стороны друга и партнёра. Китайцы всегда были нацией торговцев. Если они видят, что даже хорошего друга можно принудить, то они это делают.

Но если Китай боится американских санкций, то ещё больше он боится российско-американского альянса. Представьте, что где-то в Восточной Сибири находятся крупные инвестиционные проекты, защищённые военной мощью США и НАТО. Если эти планы рухнут, то можно ожидать стремительного взрыва гнева Трампа и всей Америки против Кремля и Путина.

Политические обозреватели считают, что Трамп не слишком компетентен, особенно во внешней политике. Он мало полагается на данные разведки, на экспертизу внешнеполитических институтов. Следовательно, он может что-то неправильно понять или не понять. Чего не скажешь о России. Однако мы видим, что Россия чуть ли не издевается над Трампом. Он говорит, что всё происходит, наблюдается прогресс в мирном процессе, но на следующий день если не сам Путин, то кто-то другой, например, министр иностранных дел Сергей Лавров, всё это опровергает. Мол, нет, нет. Кто-то там что-то не так понял, и поётся всё та же старая песня, что была в феврале 2022 года и даже раньше, повторяя так называемый ультиматум замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова от 15 декабря 2021 года. Со стороны это выглядит так, будто Трампа намеренно раздражают и провоцируют. Зачем?

Это правда, но я уже рассказывал эту длинную историю, именно чтобы ответить на этот вопрос. Думаю, Путин и его команда переоценивают жадность Трампа. Они думают, что, соблазняя Трампа триллионными выгодами на просторах России, они могут позволить себе такое поведение. Это большой риск. Даже Трамп, видя триллионные проекты, на которых бизнесмены и знакомое ему государство могли бы заработать эти триллионы, не может бесконечно терпеть такое поведение России, что регулярно вызывает у него разочарование и никак не реагирует на это разочарование.

Второй фактор риска — поведение Китая, который, как я уже упоминал, очень обеспокоен возможным альянсом США и Москвы. В мире есть и другие игроки, которые начинают активизироваться.

В целом, дипломатия в мировой политике практически умерла. Если в мире так много войн и других конфликтов, это говорит о том, что дипломатия больше не является доминирующим инструментом поддержания мирового порядка. Дипломаты также больше не решают вопросы. Вы упомянули, что Трамп не читает свои служебные отчёты. Это правда. Он говорит: «Я знаю лучше. Мне не нужно читать». Это его стиль. Это раздражает старых, так называемых, высокопоставленных экспертов, но Трамп такой же, как и все остальные блогеры в мире. Посмотрите, что вы видите в этих TikTok, мемах, твитах и ​​Instagram. Вам было бы стыдно писать такое. Но сейчас время, когда есть политика Твиттера и дипломатия Твиттера. Не время собирать мудрецов вместе.

У Twitter уже самая умная аудитория.

Не знаю. Наверное, мне не повезло. Я встречал там людей, к которым у меня есть претензии. Но так оно и есть. Сейчас другое время. Мы можем злиться на них и высокомерно думать: мы же умные, и почему все слушают этих дураков? Потому что люди тоже стали ленивее. У них дома нет телевизора, и они не смотрят «Панораму». У них телевизор в кармане, и каждый смотрит свою «Панораму». И там только та информация, которую я хочу видеть или слышать. Это усиливает это разделение. Мы больше не общество солидарности. Каждый выбирает своё отношение к миру. Мы как трамповские MAGA. Их не интересует ничего, что критикует Трампа. Их интересует только сам Трамп, который всех переубедит и сделает счастливыми. Сектантство в политике, сектантство в дипломатии сейчас доминирует, побеждает. Так называемое общество умных экспертов не может справиться с этой ситуацией.

И что это означает для мира? Приносит ли такое общество пользу, скажем, самому Путину?

Думаю, он справится с этим лучше. Трамп тоже справится. Он создаёт свою медиамонополию, борется и усложняет жизнь тем, кто позволяет ему критиковать. Путин уже это сделал. У него больше нет никакой медийной оппозиции. Другой оппозиции тоже нет.

Может быть, это главная причина, по которой Трамп испытывает такое почтение к Путину, потому что Трамп тоже хотел бы сделать в своей стране то, чего Путин уже добился в своей?

Ну конечно. Всё это лишь дополняет друг друга. Симпатия Трампа к «великим» лидерам, тиранам по-гречески, то есть диктаторам, альфа-лидерам, неприкрыта, потому что он сам хочет быть одним из них. Он завидует тому, что кто-то другой уже всё для него устроил. Это Си в Пекине и Путин в Москве. Да, он к этому стремится, но Трамп всё равно американский бизнесмен. В Америке всё решают деньги. Для него это главный вопрос. Он убеждён, что все конфликты можно решить деньгами. Он считает, что если будет торговля, то не будет и войн.

Хотелось бы вернуться к вашему тезису о том, что экспертность «мудрецов» утратила былой смысл, и теперь всё определяется тем, что можно найти в условном «Тик-Токе». Серьёзная политика тоже начинает на этом строиться. Если раньше люди голосовали за «мудрецов», но стыдились голосовать за таких, как Трамп, то теперь стыдно не стало. К чему может привести такая политическая деградация?

Эти «умные» люди столкнули весь мир в канаву, из которой нужно выпрыгивать. Самые хитрые вытаскиватели из этой канавы — те, кто говорит понятным языком, а не «умно», непонятно, с вариациями. Если так, то это. Если это, то то. Я понимаю, что вы, как уважаемый аналитик, защищаете «умных» экспертов всего мира. Я позволю себе защитить этих политических дураков, занимающих всё более высокие посты.

Да, в конце концов, они затянут мир в другую канаву. Если было разочарование в тех мудрецах, умниках и непонятливых, которые говорили: мы, мудрецы, знаем, вы нас слушаете, то будет разочарование и в тех, других. Эти мудрецы ленились, разговаривали друг с другом, но не с обществом. Теперь общество требует понятных вещей и хочет, чтобы с ним говорили на его языке. Самые большие мошенники адаптируются быстрее всех. Так в Латвии, так во всем мире. Самые большие мошенники, лжецы, дураки, негодяи первыми выходят на этот путь. Так будет, и нам предстоит это пройти. Эти дураки уже не виноваты. Они просто более робкие. А те мудрецы, которые остались такими же самоуверенными и считали, что не стоит бросать свою мудрость на плебеев, остались в проигрыше. Да, и из этой другой канавы мы выползем. Усталость от этой клоунады, от этих негодяев уже наступила. Такая тенденция уже намечается.