Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Я — за!» Ненашева поддержала идею о призыве женщин в армию

© Lsm.lv 5 сентября, 2025 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Глава Минобороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») призвал подумать о введении обязательного призыва на службу государственной обороны и для женщин тоже. Соратница Спрудса по партии, депутат Сейма Антонина Ненашева в интервью Латвийскому радио 4 поддержала эту идею.  

«Мы говорим о ней уже давно. Ещё в начале работы 14-го Сейма, когда только вводили обязательную службу гособороны, этот вопрос поднимался, и «Прогрессивные» его поддерживали. Вопрос о включении женщин в обязательную службу в армии неизбежен, если мы действительно хотим, чтобы общество было готово к возможным кризисам.

Обязательная служба — это не только про умение держать оружие. Это и физическая, и ментальная готовность, знание основ кибербезопасности, умение действовать в экстренных ситуациях. Это полезные навыки, особенно в наше время.

Мне кажется, что общество было не особенно готово и к возвращению обязательной службы в армии вообще. Мы помним, как это обсуждалось. Критическим моментом, конечно, стало начало полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это заставило переосмыслить очень многое, в том числе и вопрос обороны.

Мы все видели, что происходило на оккупированных территориях — кто пострадал больше всего. В первую очередь — женщины. И неважно, находились ли они в армии, в тылу или просто на оккупированной территории. Это ставит под вопрос нашу способность обеспечивать безопасность, в том числе базовые навыки выживания и защиты», — говори депутат.

Помимо аспекта безопасности, сейчас остро стоит проблема сокращения численности населения, старения, населения, крайне низка рождаемость. Как возможное введение всеобщего призыва для женщин может повлиять на демографическую ситуацию в стране, не ухудшит ли ее еще сильнее?

«Вы знаете, что хуже всего повлияет на демографическую ситуацию в стране? Это, безусловно, война! Лучшее средство избежать её — быть готовыми. Я как женщина, как человек, который разбирался и изучал вопросы демографии, могу сказать: больше всего влияет на решение, иметь или не иметь детей, ощущение безопасности. Если ты не чувствуешь себя в безопасности, если ты не чувствуешь уверенности в своем будущем и будущем детей — это негативно влияет на решение о рождении первого, второго, третьего ребёнка.

Поэтому, я думаю, в первую очередь нам нужно стараться создать это ощущение безопасности и самим убедиться в том, что мы можем обеспечить безопасность. Что касается срока службы — 11 месяцев вряд ли сильно изменят, в какой момент ты увидишь своего первого или второго ребёнка. Особенно учитывая, что сейчас в принципе намного позже принято иметь детей».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 10 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать