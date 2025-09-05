«Я — за!» Ненашева поддержала идею о призыве женщин в армию

«Мы говорим о ней уже давно. Ещё в начале работы 14-го Сейма, когда только вводили обязательную службу гособороны, этот вопрос поднимался, и «Прогрессивные» его поддерживали. Вопрос о включении женщин в обязательную службу в армии неизбежен, если мы действительно хотим, чтобы общество было готово к возможным кризисам.

Обязательная служба — это не только про умение держать оружие. Это и физическая, и ментальная готовность, знание основ кибербезопасности, умение действовать в экстренных ситуациях. Это полезные навыки, особенно в наше время.

Мне кажется, что общество было не особенно готово и к возвращению обязательной службы в армии вообще. Мы помним, как это обсуждалось. Критическим моментом, конечно, стало начало полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это заставило переосмыслить очень многое, в том числе и вопрос обороны.

Мы все видели, что происходило на оккупированных территориях — кто пострадал больше всего. В первую очередь — женщины. И неважно, находились ли они в армии, в тылу или просто на оккупированной территории. Это ставит под вопрос нашу способность обеспечивать безопасность, в том числе базовые навыки выживания и защиты», — говори депутат.

Помимо аспекта безопасности, сейчас остро стоит проблема сокращения численности населения, старения, населения, крайне низка рождаемость. Как возможное введение всеобщего призыва для женщин может повлиять на демографическую ситуацию в стране, не ухудшит ли ее еще сильнее?

«Вы знаете, что хуже всего повлияет на демографическую ситуацию в стране? Это, безусловно, война! Лучшее средство избежать её — быть готовыми. Я как женщина, как человек, который разбирался и изучал вопросы демографии, могу сказать: больше всего влияет на решение, иметь или не иметь детей, ощущение безопасности. Если ты не чувствуешь себя в безопасности, если ты не чувствуешь уверенности в своем будущем и будущем детей — это негативно влияет на решение о рождении первого, второго, третьего ребёнка.

Поэтому, я думаю, в первую очередь нам нужно стараться создать это ощущение безопасности и самим убедиться в том, что мы можем обеспечить безопасность. Что касается срока службы — 11 месяцев вряд ли сильно изменят, в какой момент ты увидишь своего первого или второго ребёнка. Особенно учитывая, что сейчас в принципе намного позже принято иметь детей».