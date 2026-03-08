Интересно, что Бреманис сам активно снимал на видео разные забавные и не очень моменты из жизни коллег и сограждан, но на сей раз, что называется, прокололся сам.

Как сообщают очевидцы, Бреманис хотел занять место за столом рядом с кем-то из гостей, но ему сказали, что там уже занято, и он отреагировал вот таким образом.

По этому поводу на платформе "Х" высказался ещё один депутат Рижской думы - Эрик Стендзениекс:

"Гляди-ка, гражданин Бреманис на вчерашней встрече выпускников 50-й средней школы. Рудис, который Клейнбергса упрекал за бокал вина после принятия бюджета и требовал отставки. И, минуточку, партия его как единственного лучшего протолкнула в комиссию по этике (!). И, ещё минуточку, он в соцсетях в данный момент страстно призывает школьников быть его тенью в День теней. Я хочу видеть, как Юля и Славик назовут это чёрным пиаром и будут защищать обвиняемого долбонавта. Вся эта шайка - невменяемые".