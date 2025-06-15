Как написала Аннемария в своем аккаунте в "Инстаграм", в Иерусалиме с трех часов ночи зазвучали сигналы воздушной тревоги, жителям было рекомендовано находиться вблизи укрытий.

"Мы в Египте. Мы в абсолютной безопасности. Огромное спасибо всем за добрые пожелания и известия. Я верю, что и сила вашей мысли помогла сделать наш путь столь успешным и быстрым", - пишет она, прежде чем рассказать о том, что им обоим пришлось пережить, пока они не выбрались из Израиля.

Сначала им удалось выяснить, что граница с Египтом открыта и визы можно оформить на месте. "Мы покинули гостиницу в Иерусалиме и нашли надежного арабского таксиста, который согласился отвезти нас на юг", - рассказывает Аннемария.

Через пару часов они уже были на погранпункте. "Вопреки предупреждению израильтян о, возможно, закрытой границе, длинных очередях и четырех часах ожидания, мы со всем очень скоро справились", - продолжает она.

Около 7 часов вечера они оба уже были в гостинице в Шарм-эш-Шейхе: "Купили авиабилеты домой и наконец можем расслабить мозг и нервы".

Аннемария не скрывает критики в адрес МИД Латвии в этой ситуации, утверждая, что была дана неверная информация о возможностях добраться в Каир. "В любом случае я очень благодарна и счастлива, что мы выбрались из всего этого хаоса и безумия. Это был долгий путь со множеством нюансов, стрессом и вызовами... И я не в состоянии выразить словами, насколько спокойной и счастливой я себя чувствую сейчас", - завершает она свой пост.

Как сообщалось, МИД ЛР призывает латвийцев в Израиле находиться вблизи укрытий и следить за указаниями местных органов власти и СМИ о развитии ситуации. МИД и латвийское посольство в Израиле следят за ситуацией и поддерживают постоянный контакт с представителями ЕС и других стран-партнеров, оценивая дальнейшие шаги.