«Я найду тебя и убью…» Соцсети становятся каналом для агрессии и оскорблений женщин

Издательство "Pētergailis" опубликовало переведенную Сигне книгу о сексуальном воспитании детей "Там, внизу", которая вызвала враждебную реакцию у некоторых людей.

Переводчица обратилась за помощью в полицию, и был начат уголовный процесс против четырех человек, которые отправляли ей угрозы через мессенджер. Однако позже он был прекращен, и вместо него было возбуждено административное дело.

Случай с Сигне, к сожалению, не уникален в цифровом мире. Исследование "The Economist Intelligence Unit", проведенное в 2020 году в 51 стране мира, показало, что 38% женщин сталкивались с угрозами насилия в интернете. Данных по Латвии нет, но эксперты полагают, что ситуация может быть схожей.

"С одной стороны, интернет - жизненно важное пространство, где можно высказаться. С другой стороны, он все чаще становится каналом для агрессии, целевой аудиторией которой являются женщины", - говорит социальный антрополог Зане Линде-Озола.

Как показывают исследования, кибернасилие в значительной степени зависит от пола.

"Страдают представители обоих полов, но женщины и девочки - несравненно больше и более травматично. Агрессия в интернете возросла во время пандемии, но после нее не уменьшилась. Она нашла благодатную почву и похожа на чуму, которая только набирает силу и распространяется", - говорит эксперт.

Великобритания и Австралия уже объявили о национальном кризисе в связи с насилием в отношении женщин. Эксперт прогнозирует, что Латвию ждет такое же будущее, потому что "к сожалению, не видно никакой озабоченности по поводу этой проблемы со стороны ответственных учреждений".

Юрист Бюро госуполномоченного по правам человека Кристине Пакаркле также подчеркивает, что агрессивные высказывания в интернете стали нормой. "Сквернословие, насмешки, запугивание, клевета, принижение способностей женщин широко распространены", - говорит эксперт, добавляя, что именно поэтому в ноябре омбудсмен инициировал дискуссию об агрессивном поведении в интернете в отношении известных латвийских женщин.

(Ir)