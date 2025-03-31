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«Я думаю как американка, живу как…» Слова Силини снова вызвали волну возмущения среди латвийцев (1)

Редакция PRESS 31 марта, 2025 15:39

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В пятницу, 28 марта, премьер-министру Латвии Эвике Силине в Берлине была вручена премия Генри Киссинджера. После получения награды Силиня выступила с речью, в которой, среди прочего, сказала:

«Я думаю как американка, живу как европейка и сражаюсь как украинка.» - фрагмент выступления, показанный в передаче «Panorāma», привлек внимание пользователей соцсетей, которые считают, что такие слова недопустимы для главы правительства.

На платформе «X» звучит жесткая критика:

«В первую очередь латыш должен думать как латыш. А уж насчет американской здравомыслия есть большие сомнения, судя по тому, что мы наблюдаем в последнее время.»
«Да, мне кажется, что в этот момент в зале все были в замешательстве. Понимаю, если хочется лебезить перед американцами, но это было совсем не то место и не то сравнение. Думать, как Трамп или Венс — не самое удачное заявление.»
«Когда премьер говорит, что думает как американка, это, вероятно, должно было прозвучать как комплимент заокеанской стране, но не в Берлине, где американцев не особенно жалуют.»
«Иногда этой исполняющей обязанности премьера лучше помолчать. Как только говорит больше трех слов — жди, что-нибудь выдаст.»

Журналист Фредерик Озолс также прокомментировал ситуацию:

«Премьер Латвии, получая премию Киссинджера, сказала, что думает как американка. (LTV Panorāma) Очень неудачное заявление. Американский образ мышления довольно специфичен. Он определенно нетипичен для наших политиков, и стоит усомниться, насколько он подходит главе латвийского правительства. Лучше бы думать государственно.»

 

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