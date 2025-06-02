«Я думал, так делают только похоронные агентства»: больница в анкете задает странные вопросы пациентам

Вот и Майга в своем посте в соцсети "Х", недоумевает, зачем в анкете пациента спрашивают, порекомендовал он бы другим или нет отделение, в котором лечился.

Отклики не заставили себя долго ждать:

- Мне из какой-то клиники присылали опросные листы с сопровождающим текстом: "Если пациент умер, поставьте крестик в ответе на первый вопрос и отправьте обратно".

- Можно было сформулировать этот вопрос иначе: вы бы порекомендовали другим нашу больницу/клинику в случае лечения такого заболевания? Я бы как-то так, может быть, сделала.

- Хотя лично этот вопрос может показаться неправильным, это часть стандартизированного опросного инструмента, который используется много где в мире. Рекомендательный фактор - один из важнейших критериев для оценки опыта людей. Это не о желании болеть или чтобы болели другие.

- Так и есть, когда стандартизированные анкеты толком не адаптируют для медицины. Еще бы про морг спросили - вы порекомендуете это место другим?

- Ну, конечно, порекомендую... Вот, даже списки есть, кому порекомендовать бы (из предвыборной кампании). "Как можно не обещать"... простите, как можно не рекомендовать!!!

- Люди ведь жизнь в Латвии другим тоже рекомендуют?

- В какой там больнице на чеках, говорят, написано: "Спасибо за сотрудничество! До новой встречи!"

- Хм. Я думал, что так только агентства ритуальных услуг делают.

- Душевно-то как!

(Иллюстративное фото.)