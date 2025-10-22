Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взять кредит в банке стало проще — это успех?

Редакция PRESS 22 октября, 2025 10:45

Бизнес 0 комментариев

После нескольких лет застоя в кредитовании в Латвии наметились позитивные перемены. Всё больше людей и предприятий берут займы, а банки охотнее их выдают.

Главная причина в снижении процентных ставок: кредиты становятся дешевле, а переплата — меньше. Особенно заметно это в ипотеке: тысячи семей воспользовались возможностью перекредитоваться и пересмотреть условия.

По данным Латвийского банка, почти 10 тысяч семей уже снизили процентные ставки, сэкономив в среднем по 350–500 евро в год. Общая выгода заемщиков оценивается почти в 45 миллионов евро.

Тем не менее, общий уровень кредитования остаётся низким — 13% от ВВП, тогда как в Литве он достигает 17%, а в Эстонии — 31%. Это значит, что экономика всё ещё недополучает финансовую подпитку.

Эксперты считают, что для устойчивого роста нужно усилить конкуренцию между банками и упростить условия для заемщиков. Среди предложений — развитие ипотечных облигаций и снижение комиссий за досрочное погашение, которые сейчас мешают людям менять кредитора.

«Кредиты становятся доступнее, но нам нужно, чтобы это не было временным эффектом, а устойчивой поддержкой для предприятий и семей», — говорит Карлис Вилертс из Латвийского банка.

Обзор кредитного рынка страны был представлен Латвийским банком в ежегодном издании «Обзор доступности финансов 2025 (Finanšu Pieejamības Pārskats 2025)». В документе отмечается, что после длительного застоя кредитование в Латвии начало восстанавливаться, а снижение процентных ставок сделало банковские займы доступнее для предприятий и населения.
 
 

