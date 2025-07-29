Выплаты Украине по программе кредитования ЕС заморожены: СМИ

Представители Евросоюза 24 июля по дипломатическим каналам сообщили правительству Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Об этом во вторник, 29 июля, сообщило украинское издание "Экономическая правда" (ЭП) со ссылкой на четыре источника в правительстве, дипкругах и Верховной раде. "Европейская правда" (ЕП) в свою очередь передала, что информацию ей подтвердили в структурах ЕС.

Причиной стало принятие 22 июля законопроекта №12414, который фактически поставил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) под надзор генпрокурора Украины.

"Все поставили на паузу до исправления ситуации", - сообщил собеседник "Экономической правды".

Выплаты в рамках ERA, ЕБРР и ЕИБ

По данным ЭП, речь идет, в первую очередь, о вкладе ЕС в программу кредитования для ускорения чрезвычайных доходов для Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA). В рамках этого механизма Киев по линии Евросоюза должен был получить до конца года около 20 млрд долларов США (17 млрд евро).

Кроме того, заморожено кредитование от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).