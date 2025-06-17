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Выход на биржу для airBaltic оценили в четверть миллиарда. А платить, похоже, снова нам (2)

Редакция PRESS 17 июня, 2025 16:59

Бизнес 2 комментариев

Для реализации стратегии и подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) авиакомпании airBaltic необходимо 250 миллионов евро. Об этом в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио заявил председатель совета директоров airBaltic Андрей Мартынов.

По его словам, речь не идёт о конкретной сумме, которую необходимо вложить в основной капитал компании для стабилизации ситуации. «Мы говорим о рисках и о том, увеличились ли они в текущих условиях. Если они материализуются — понадобится ли вложение или нет», — пояснил Мартынов.

Он отметил, что на ситуацию влияет конфликт между Израилем и Ираном, отражающийся на ценах на нефть — одном из ключевых расходов в авиационной отрасли. «После начала торговых войн Трампа наблюдалось снижение цен на нефть, и это дало основания надеяться, что в годовом разрезе ситуация может улучшиться», — добавил он.

Отвечая на уточнение журналиста, что в публичном пространстве упоминается сумма более 100 миллионов евро, Мартынов сказал: «Скажу иначе — в наших планах укрепление капитала, и в рамках подготовки к IPO мы рассчитываем на сумму около 250 миллионов евро. Если вы спрашиваете меня как главу совета, сколько необходимо для развития компании и реализации стратегии — это 250 миллионов».

На вопрос, сколько из этой суммы должно быть предоставлено государством как акционером, Мартынов ответил, что это зависит от самого акционера: «В принципе, это уникальное преимущество для нынешних акционеров — сохранить свою долю».

Что произойдёт, если airBaltic не получит эти 250 миллионов, и может ли в таком случае быть сменено руководство, Мартынов ответил уклончиво: «Пока мы говорим о гипотетических сценариях. На данный момент нет оснований считать их вероятными. У нас есть план — выйти на IPO, и мы знаем, какая сумма нам нужна. Мы рассчитываем получить её в результате размещения».

Параллельно продолжается поиск нового исполнительного директора airBaltic. По словам Мартынова, на конкурс поступило 40 заявок, и часть кандидатов уже отсеяна на первом этапе, однако в целом подались сильные и квалифицированные претенденты.


Контекст

Финансовый директор airBaltic Витолд Яковлев в середине мая сообщил, что в случае негативных изменений во второй половине года, например, роста цен на топливо, авиакомпании придётся искать дополнительное финансирование у акционеров. Также стало известно, что IPO может быть перенесено на 2026 год.

В настоящий момент 97,97% акций airBaltic принадлежит Латвийскому государству. Ещё 2,03% — компании Aircraft Leasing 1, связанной с датским инвестором Ларсом Тусеном. Согласно решению правительства от 30 августа 2024 года, после выхода airBaltic на биржу государству должно остаться не менее 25% плюс одна акция.

Совет директоров авиакомпании 7 апреля 2025 года принял решение об освобождении от должности председателя правления и исполнительного директора Мартина Гауса. В конце апреля был объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

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