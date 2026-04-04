Вы стираете одежду слишком часто — и это проблема. Учёные объяснили, почему

Новые рекомендации специалистов по гигиене показывают: привычка отправлять вещи в стирку после каждого ношения часто избыточна. Более того, она основана скорее на бытовых мифах, чем на реальной необходимости.

Эксперты подчёркивают, что ключевой фактор — не «раз надел, значит грязно», а то, как именно используется одежда. Главную роль играет контакт с телом и способность ткани впитывать пот и бактерии.

Так, вещи, которые плотно прилегают к коже — нижнее бельё, спортивная форма или купальники — действительно требуют стирки после каждого использования. В них быстро накапливаются влага и микроорганизмы, что может привести к раздражениям и инфекциям.

Но дальше начинаются нюансы, которые ломают привычную логику. Например:

— футболки можно носить один–два раза,

— платья — до трёх раз,

— бюстгальтеры — несколько дней подряд,

— пижамы — до четырёх ночей,

— толстовки и юбки — до недели,

— а джинсы — и вовсе до десяти раз, если они не испачканы.

Оптимальный график стирки одежды в одной инфографике / © World Visualized

Такой подход не только безопасен, но и более рационален. Дело в том, что каждая стирка — это расход воды, энергии и выброс микроволокон, особенно если речь идёт о синтетических тканях.

По оценкам экологов, индустрия одежды уже сейчас серьёзно влияет на климат, а бытовая стирка — заметная часть этого следа. Иными словами, сокращая частоту стирок, можно реально уменьшить вред для окружающей среды — без ущерба для гигиены.

Итог простой, но непривычный: иногда лучше надеть вещь ещё раз — и тем самым сделать и себе, и планете только лучше.