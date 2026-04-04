Вы стираете одежду слишком часто — и это проблема. Учёные объяснили, почему

Редакция PRESS 4 апреля, 2026 12:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется, что чем чаще мы стираем вещи, тем чище и безопаснее живём. Но на деле всё может быть ровно наоборот: чрезмерная стирка не только портит одежду, но и наносит ощутимый вред окружающей среде — причём без реальной пользы для здоровья.

Новые рекомендации специалистов по гигиене показывают: привычка отправлять вещи в стирку после каждого ношения часто избыточна. Более того, она основана скорее на бытовых мифах, чем на реальной необходимости.

Эксперты подчёркивают, что ключевой фактор — не «раз надел, значит грязно», а то, как именно используется одежда. Главную роль играет контакт с телом и способность ткани впитывать пот и бактерии.

Так, вещи, которые плотно прилегают к коже — нижнее бельё, спортивная форма или купальники — действительно требуют стирки после каждого использования. В них быстро накапливаются влага и микроорганизмы, что может привести к раздражениям и инфекциям.

Но дальше начинаются нюансы, которые ломают привычную логику. Например:

— футболки можно носить один–два раза,
— платья — до трёх раз,
— бюстгальтеры — несколько дней подряд,
— пижамы — до четырёх ночей,
— толстовки и юбки — до недели,
— а джинсы — и вовсе до десяти раз, если они не испачканы.

Оптимальный график стирки одежды в одной инфографике / © World Visualized

Такой подход не только безопасен, но и более рационален. Дело в том, что каждая стирка — это расход воды, энергии и выброс микроволокон, особенно если речь идёт о синтетических тканях.

По оценкам экологов, индустрия одежды уже сейчас серьёзно влияет на климат, а бытовая стирка — заметная часть этого следа. Иными словами, сокращая частоту стирок, можно реально уменьшить вред для окружающей среды — без ущерба для гигиены.

Итог простой, но непривычный: иногда лучше надеть вещь ещё раз — и тем самым сделать и себе, и планете только лучше.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

