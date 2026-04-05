Дело было в конце марта. Женщине позвонил мошенник, выдававший себя за представителя компании Enefit, и сообщил, что ей нужно заменить счётчик электричества.

Затем ей позвонил его сообщник, выдававший себя за полицейского. Он заявил, что предыдущий звонок был от мошенника и теперь её банковский счёт под угрозой.

Лжеполицейский утверждал, что речь идёт о разветвлённой преступной схеме, в которую вовлечены работники банка, и предложил потерпевшей сотрудничать в разоблачении преступников, призвав соблюдать строжайшую конфиденциальность, не рассказывать о звонке никому из родственников, и предупредив, что с жертвой свяжется представитель "центрального банка", чтобы помочь защитить её счёт.

В ходе следующего разговора женщину уговорили снять наличные и передать их курьеру - "для проверки отпечатков пальцев". В результате она сняла со счёта 9300 евро и передала их "денежному мулу", который пришёл к ней домой.