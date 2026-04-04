"Всё свидетельствует о том, что к нам приближается большой кризис", - считает Гаварс. Он допускает, что наш покой может быть нарушен: "Я бы не удивился, если бы Россия устроила здесь какие-то провокации - они могут не быть масштабными, но всё же быть неприятными".

Бывший политический обозреватель напомнил о ситуации в начале 90-х, когда Латвия де-факто являлась ядерной державой: "В Приекули и Екабпилсе находились ядерные ракеты". Хотя это оружие вскоре оттуда убрали, напряжение было огромное, поскольку у местных специалистов не было доступа к таким технологиям, весь персонал присылали из России. На Западе в то время обоснованно опасались, что в результате распада СССР это оружие могло бы попросту "рассеяться".

Что касается нынешнего времени, особое внимание экс-депутат уделяет политике США, причём о президенте Доналде Трампе он высказывается следующим образом: "Ему нет настоящего доверия. Поначалу я пытался следить за каждым его словом, думая, что теперь будет, но вскоре понял, что это не стоит брать в голову. Он может сказать одно, а уже через час утверждать нечто прямо противоположное".

Эта глобальная нестабильность, согласно прогнозу Гаварса, непосредственно повлияет и на кошельки жителей Латвии: "Не знаю, как всё это кончится, но в любом случае надо считаться с тем, что за топливо и еду нам всем придётся платить больше".

Несмотря на столь мрачный прогноз, он сохраняет надежду на предприимчивость латвийцев, но нынешнюю модель управления государством он критикует: "Ненормально, что численность населения сокращается, а число чиновников растёт".

Говоря о перспективе на будущее, Гаварс подчёркивает, что государству необходимы новые стимулы, чтобы молодое поколение хотело здесь остаться: "Я бы хотел, чтобы эта страна была красивой, цветущей и свободной - как в наших мыслях, так и в делах". Для тех, кого коснётся (если вообще коснётся) сокращение бюрократии, он предлагает создать программы по реальной переквалификации: "Они не должны ехать за границу в поисках счастья. Вместо этого государство должно предложить возможность в течение года освоить новую профессию и получать достойную зарплату в Латвии".