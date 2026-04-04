Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Журналист и политик Янис Гаварс: «Всё свидетельствует, что близится большой кризис» (1)

Редакция PRESS 4 апреля, 2026 20:10

Бывший депутат Верховного Совета Латвии и политический комментатор на радио и ТВ Янис Гаварс в программе Latvija 2035 дал интервью, в котором рассказал, что сейчас активно следит за международной политикой и считает, что ничего хорошего нам она не сулит.

"Всё свидетельствует о том, что к нам приближается большой кризис", - считает Гаварс. Он допускает, что наш покой может быть нарушен: "Я бы не удивился, если бы Россия устроила здесь какие-то провокации - они могут не быть масштабными, но всё же быть неприятными".

Бывший политический обозреватель напомнил о ситуации в начале 90-х, когда Латвия де-факто являлась ядерной державой: "В Приекули и Екабпилсе находились ядерные ракеты". Хотя это оружие вскоре оттуда убрали, напряжение было огромное, поскольку у местных специалистов не было доступа к таким технологиям, весь персонал присылали из России. На Западе в то время обоснованно опасались, что в результате распада СССР это оружие могло бы попросту "рассеяться".

Что касается нынешнего времени, особое внимание экс-депутат уделяет политике США, причём о президенте Доналде Трампе он высказывается следующим образом: "Ему нет настоящего доверия. Поначалу я пытался следить за каждым его словом, думая, что теперь будет, но вскоре понял, что это не стоит брать в голову. Он может сказать одно, а уже через час утверждать нечто прямо противоположное".

Эта глобальная нестабильность, согласно прогнозу Гаварса, непосредственно повлияет и на кошельки жителей Латвии: "Не знаю, как всё это кончится, но в любом случае надо считаться с тем, что за топливо и еду нам всем придётся платить больше".

Несмотря на столь мрачный прогноз, он сохраняет надежду на предприимчивость латвийцев, но нынешнюю модель управления государством он критикует: "Ненормально, что численность населения сокращается, а число чиновников растёт". 

Говоря о перспективе на будущее, Гаварс подчёркивает, что государству необходимы новые стимулы, чтобы молодое поколение хотело здесь остаться: "Я бы хотел, чтобы эта страна была красивой, цветущей и свободной - как в наших мыслях, так и в делах". Для тех, кого коснётся (если вообще коснётся) сокращение бюрократии, он предлагает создать программы по реальной переквалификации: "Они не должны ехать за границу в поисках счастья. Вместо этого государство должно предложить возможность в течение года освоить новую профессию и получать достойную зарплату в Латвии".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (1)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе (A9). Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Читать
Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (1)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Читать

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать