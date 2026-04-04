Возвращение тюрьмы «Алькатрас»: Трамп хочет 152 млн долларов

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса 152 миллиона долларов (в пересчете: 132 млн евро) на открытие бывшей федеральной тюрьмы строгого режима "Алькатрас". Это следует из проекта бюджета на 2027 год, опубликованного Белым домом в пятницу, 3 апреля. Документу еще предстоит пройти одобрение законодательного органа.

Глава Белого дома намерен сделать "Алькатрас" одним из самых современных пенитенциарных учреждений страны. Затраты, как ожидается, покроют первый год восстановительных работ. Общая стоимость ремонта составит до двух миллиардов долларов, подсчитали эксперты.

В мае 2025 года Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас" с целью содержать там лиц, признанных виновными в тяжких преступлениях. Пенитенциарное учреждение будет символизировать закон и порядок, пояснил президент, не приведя подробности амбициозной задумки.

История "Алькатраса"

Тюрьма "Алькатрас", располагавшаяся на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, была основана на месте форта, действовала с 1934 по 1963 годы и получила репутацию самого мрачного застенка в стране. Она считалась самой надежной тюрьмой, защищенной от побега. Там отбывал срок, в частности, знаменитый американский гангстер Аль Капоне.

В "Алькатрасе", рассчитанном на 336 заключенных, одновременно находились от 260 до 275 узников. Это составляло менее одного процента от общего числа заключенных в федеральных тюрьмах США.

Одной из причин закрытия пенитенциарного учреждения стали высокие расходы на содержание. Так, продовольствие приходилось доставлять по воде. Морской климат способствовал обветшанию построек.

Популярен у туристов и у птиц

В 1972-м "Алькатрас" открыли для публики. Сейчас бывшая тюрьма является общественным музеем и одной из главных туристических достопримечательностей региона. Остров служит местом гнездования многим птицам.