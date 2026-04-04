Возвращение тюрьмы «Алькатрас»: Трамп хочет 152 млн долларов

4 апреля, 2026 14:13

Президент США хочет выделить 152 млн долларов на открытие бывшей федеральной тюрьмы строгого режима, следует из проекта бюджета. "Алькатрас" служил тюрьмой 29 лет. Сейчас это - туристическая достопримечательность.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса 152 миллиона долларов (в пересчете: 132 млн евро) на открытие бывшей федеральной тюрьмы строгого режима "Алькатрас". Это следует из проекта бюджета на 2027 год, опубликованного Белым домом в пятницу, 3 апреля. Документу еще предстоит пройти одобрение законодательного органа.

Глава Белого дома намерен сделать "Алькатрас" одним из самых современных пенитенциарных учреждений страны. Затраты, как ожидается, покроют первый год восстановительных работ. Общая стоимость ремонта составит до двух миллиардов долларов, подсчитали эксперты.

В мае 2025 года Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас" с целью содержать там лиц, признанных виновными в тяжких преступлениях. Пенитенциарное учреждение будет символизировать закон и порядок, пояснил президент, не приведя подробности амбициозной задумки.

История "Алькатраса"

Тюрьма "Алькатрас", располагавшаяся на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, была основана на месте форта, действовала с 1934 по 1963 годы и получила репутацию самого мрачного застенка в стране. Она считалась самой надежной тюрьмой, защищенной от побега. Там отбывал срок, в частности, знаменитый американский гангстер Аль Капоне.

В "Алькатрасе", рассчитанном на 336 заключенных, одновременно находились от 260 до 275 узников. Это составляло менее одного процента от общего числа заключенных в федеральных тюрьмах США.

Одной из причин закрытия пенитенциарного учреждения стали высокие расходы на содержание. Так, продовольствие приходилось доставлять по воде. Морской климат способствовал обветшанию построек.

Популярен у туристов и у птиц

В 1972-м "Алькатрас" открыли для публики. Сейчас бывшая тюрьма является общественным музеем и одной из главных туристических достопримечательностей региона. Остров служит местом гнездования многим птицам.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

