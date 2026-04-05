Не знал, что имеет гражданство РФ, а теперь может лишиться и латвийского: как такое может быть?

Андрис практически всю жизнь прожил в Латвии, но родился в России, в связи с чем он имеет двойное гражданство. Отказ от российского гражданства затруднён тем, что Андрису придётся менять паспорт РФ на новый, а делать это он не желает, сообщило ЛТВ.

Когда мама с Андрисом переехала из России жить в Латвию, ему был всего год. Российское гражданство он получил автоматически. Его покойная мать была гражданкой Латвии и оформила сыну российское гражданство. С отцом, оставшимся в России, Андрис отношений не поддерживает. Парень был не в курсе, что имеет двойное гражданство, пока не получил письмо от Управления делами гражданства и миграции (УДГМ). Было это в прошлом году.

С Россией Андриса ничто не связывает, он считает себя патриотом Латвии, но ему необходимо сделать выбор до 25-летнего возраста. Скоро ему исполнится 24.

Как выяснилось в российском посольстве, для отказа от гражданства помимо других документов нужно предоставить действительный российский паспорт. Так как у его паспорта истёк срок действия, это означает, что нужно оформить новый. (Возникает вопрос: раз у паспорта РФ закончился срок действия, значит, этот паспорт был выдан. Как тогда Андрис мог не знать о том, что он имеет российское гражданство? - Ред.)

"Это означает, что мне надо идти в российское посольство. Надо платить деньги за российский паспорт, который лично мне не нужен, платить за какие-то справки, которые из России почти невозможно получить. И теперь я не знаю, что делать", - недоумевает Андрис.

Юрист, с которым консультировался молодой человек, посоветовал ему новый паспорт не оформлять, чего Андрис и сам не хочет. Однако УДГМ считает иначе.

"Прежде всего управление поясняет, что оно не имеет компетенции и правового обоснования, чтобы решать или выяснять вопросы, связанные с правовыми отношениями физического лица и другого государства, в том числе об отказе от гражданства другого государства. Следует отметить также, что управление не имеет компетенции и для того, чтобы повлиять на процедуры другого государства, связанные с взаимоотношениями этого государства и его граждан", - такой ответ ЛТВ дали в УДГМ.

"Они сказали, что у них нет возможности помочь. Они не могут помочь в вопросах гражданства другого государства. Они не могут дать ответ, что делать в конкретной ситуации, например, если бы я пошёл в это российское посольство, а мне дали бы повестку, - что мне делать? Они мне не могли дать ответ на этот вопрос", - жалуется Андрис.

Его случай с недействительным паспортом вовсе не уникален: в прошлом году 15 человек оформляли новые паспорта, чтобы выйти из гражданства РФ. Андрис встал на очередь, чтобы выяснить в российском посольстве, есть ли у него ещё российское гражданство. Когда он регистрировался в этой очереди в октябре, он был двухсотым, сейчас у него 40-й номер. Поскольку всё идёт очень медленно, Андрис опасается, что не успеет оформить нужные документы в срок.

Решением проблемы могла бы стать более своевременная рассылка писем от УДГМ: как минимум за два-три года до достижения 25-летнего возраста. УДГМ, в свою очередь, поясняет, что они рассылают письма своевременно, если учреждению известно о наличии у человека двойного гражданства, но так бывает не всегда. Бывают случаи, когда УДГМ этот факт неизвестен, из-за этого предупреждение может прийти с опозданием. Так было с письмом Никите Обозному, о котором сообщала программа De facto: он получил письмо уже после достижения 25-летнего возраста, то есть время было упущено. После того, как сюжет о Никите был показан по ТВ, министр внутренних дел обещал, что выйдет постановление правительства, согласно которому Никита сохранит латвийское гражданство. Прошло уже два месяца, но решения до сих пор нет.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

