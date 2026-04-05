«Париж? Монако? Лондон? Нет — Юрмала!» Стоимость еды в кафе неприятно удивила (1)

Редакция PRESS 5 апреля, 2026 10:14

Это, конечно, далеко не первый раз, когда клиент общепита выражает свои эмоции по поводу цены блюд, которая ему представляется неадекватной, но тут интересен не столько этот факт, сколько комментарии по поводу этого поста на платформе "Х".

Интересно, что никто не высказывает прогнозов о ещё большем повышении цен - с учётом того, что стоимость автомобильного топлива уже выросла.

"Блинчики из нутовой муки со шпинатом - 24 евро. В порции три штуки. Это в Париже? В Монако? В Лондоне? Нет, тут, в Юрмале, в Булдури. Латвия может!" - пишет Албертс.

А что думает по этому поводу публика?

- Ну, значит, спрос есть... О чём опять ноем?

- В Маленькой России всё дорого. Не зря они у себя ввели плату за въезд - 5 евро.

- На турецкий горох (нут), видимо, цены поднялись. Радуйся, у тебя хотя бы ценные блинчики. Сходи в ресторан Olearys, закажи блинчики за 7,50 евро. Тебе принесут два блинчика со вкусом, как у полуфабриката. Оказывается, их из Литвы привозят.

- На рождественском базарчике в Монако порция еды нормального размера стоила 9-10 евро. Я даже сфоткала, потому что не верилось. Тем временем в Латвии на Домской площади было...

- И они ещё плачутся по поводу НДС.

- Нутовую муку я покупала примерно за 4 евро/кг, возможно, где-нибудь и подешевле есть. Это никакой не эксклюзивный продукт, скорее, альтернатива картофельным оладьям. Ну да, видимо, гребут, пока могут. Скоро обанкротятся. Люди не дураки.

- Не надо булдурские цены обобщать на всю Юрмалу! Это отдельный район, свой круг клиентов. Дороже даже, чем на Йомас. 2 недели назад была на рынке. Боже мой, какие цифры. Если уж покупают съедобное изделие за 8 евро штука, то в меню точно цена есть, почему не продать?

- Но ведь никто покупать не заставляет.

- У вегетарианцев жизнь дорогая!

- Иногда удивляюсь, когда слышу, что рестораны ноют, как хреново у них идут дела.

- В Юрмале всегда хочется есть. Надо с собой брать термос с кофе и чипсы.

- Хорошо, что я сам вкусно готовить умею.

- Видимо, повар сам пешком в Турцию за горохом ходил.

- Просто ты это себе не можешь позволить. 
 

 

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

