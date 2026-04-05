Интересно, что никто не высказывает прогнозов о ещё большем повышении цен - с учётом того, что стоимость автомобильного топлива уже выросла.

"Блинчики из нутовой муки со шпинатом - 24 евро. В порции три штуки. Это в Париже? В Монако? В Лондоне? Нет, тут, в Юрмале, в Булдури. Латвия может!" - пишет Албертс.

А что думает по этому поводу публика?

- Ну, значит, спрос есть... О чём опять ноем?

- В Маленькой России всё дорого. Не зря они у себя ввели плату за въезд - 5 евро.

- На турецкий горох (нут), видимо, цены поднялись. Радуйся, у тебя хотя бы ценные блинчики. Сходи в ресторан Olearys, закажи блинчики за 7,50 евро. Тебе принесут два блинчика со вкусом, как у полуфабриката. Оказывается, их из Литвы привозят.

- На рождественском базарчике в Монако порция еды нормального размера стоила 9-10 евро. Я даже сфоткала, потому что не верилось. Тем временем в Латвии на Домской площади было...

- И они ещё плачутся по поводу НДС.

- Нутовую муку я покупала примерно за 4 евро/кг, возможно, где-нибудь и подешевле есть. Это никакой не эксклюзивный продукт, скорее, альтернатива картофельным оладьям. Ну да, видимо, гребут, пока могут. Скоро обанкротятся. Люди не дураки.

- Не надо булдурские цены обобщать на всю Юрмалу! Это отдельный район, свой круг клиентов. Дороже даже, чем на Йомас. 2 недели назад была на рынке. Боже мой, какие цифры. Если уж покупают съедобное изделие за 8 евро штука, то в меню точно цена есть, почему не продать?

- Но ведь никто покупать не заставляет.

- У вегетарианцев жизнь дорогая!

- Иногда удивляюсь, когда слышу, что рестораны ноют, как хреново у них идут дела.

- В Юрмале всегда хочется есть. Надо с собой брать термос с кофе и чипсы.

- Хорошо, что я сам вкусно готовить умею.

- Видимо, повар сам пешком в Турцию за горохом ходил.

- Просто ты это себе не можешь позволить.

