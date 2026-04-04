Война в Иране? Притормози. В Германии готовятся к введению ограничения скорости

Экономист Вероника Гримм не против введения ограничения скорости на дорогах в связи со стремительным ростом цен на бензин. "Это не повредит - возможно, даже послужит сигналом, чтобы люди начали серьезно относиться к ситуации", - сказала она в интервью газете Rheinische Post.

Цены на нефть значительно выросли из-за войны в Иране

Цены на сырую нефть значительно выросли в результате иранского конфликта. Примерно пятая часть мировой нефти транспортируется через стратегически важный Ормузский пролив. Этот путь сейчас по сути заблокирован из-за конфликта. Поскольку количество нефти на мировом рынке сокращается, возникает дефицит предложения, что приводит к постоянному росту цен.

Средняя цена литра бензина премиум по стране составляет 2,20 евро, что немного выше, чем на предыдущей неделе. Дизельное топливо в настоящее время стоит 2,36 евро за литр и также немного подорожало по сравнению с предыдущей неделей. С начала конфликта в Иране цены выросли примерно на 20 процентов: еще в феврале литр бензина премиум стоил 1,83 евро, а дизельного топлива - 1,75 евро.

Цены на бензин тесно связаны с ценами на сырую нефть. Дизельное топливо было дороже бензина с начала войны в Иране. Спрос высок, предложение ограничено, а производство обходится дороже. К этому добавляется геополитическая ситуация. Германия также больше зависит от импорта дизельного топлива.

Гримм критикует меры правительства

Гримм является членом Немецкого совета экономических экспертов. Она критикует последние меры правительства. С 1 апреля 2026 года автозаправочным станциям в Германии разрешено повышать цены на бензин и дизельное топливо только один раз в день - в 12:00 дня. Снижение цен, напротив, по-прежнему разрешено в любое время. Цель состоит в том, чтобы ограничить частые, иногда ежечасные скачки цен и обеспечить большую прозрачность для потребителей.

"Правительство должно позволить ценам работать так, чтобы спрос на энергию падал. Скидки на заправку и ограничения искажают цены, это неправильный путь. Я также не верю в налог на сверхприбыль, - говорит Гримм.

Вместо этого более эффективными будут меры, принятые в "странах глобального Юга", включая обязательство работать дома и ограничения на использование транспортных средств".

Международное энергетическое агентство (МЭА) также посоветовало меры по сокращению потребления нефти. МЭА рекомендует больше работать из дома, ограничить скорость и пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить потребление топлива.

Реакция политиков

В связи с высокими ценами на топливо в Германии все чаще звучат призывы к немедленному принятию контрмер. Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) призывает ввести ограничение цены на бензин и дизельное топливо, аналогичное тому, что действует в Польше со вторника. Вегнер написал на платформе X, что "чрезвычайно высокие цены на бензин" являются "необоснованными" для многих граждан и компаний. В качестве еще одной неотложной меры он назвал приостановку действия налога на выбросы CO₂. В Польше дневной лимит цен на дизельное топливо и бензин зависит от цены на сырую нефть, а НДС на топливо также был снижен.

СДПГ также выдвинула предложения по снижению налогов: Ларс Клингбайль в письме в канцелярию и министерство экономики призвал к принятию дополнительных мер по замедлению инфляции. Возможно введение гибкого ограничения цен по примеру польской модели.

"Зеленые", напротив, уделяют больше внимания снижению потребления: Феликс Банашак, федеральный председатель партии "Союз 90/Зелёные", в интервью Der Spiegel высказался за временное ограничение скорости на автобанах, повторное введение месячного проездного за 9 евро* (сейчас он стоит 49 евро) и налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чтобы облегчить жизнь потребителей и снизить потребление топлива. Банашак раскритиковал федеральное правительство за то, что оно до сих пор слишком нерешительно реагировало на динамику цен.

Критика со стороны оппозиции прозвучала и от "АдГ": Кристиан Дуглас, депутат Бундестага и член финансового комитета, назвал планируемую федеральным правительством концепцию ограничения цен на бензин "фиктивным решением". По его мнению, государственное ограничение цен может создать новую неопределенность и, в крайнем случае, привести к тому, что бензоколонки будут терпеть убытки при фиксированной цене, а топлива больше не будет. Вместо этого "АдГ" призывает к снижению энергетического налога и отмене налога на выбросы углекислого газа, среди прочего.

Левая партия также высказала свое мнение: Сёрен Пеллманн, соруководитель парламентской группы в Бундестаге, также призвал вновь снизить цену на проездной до 9 евро, чтобы облегчить жизнь пассажирам, живущих в пригородах, и создать доступную альтернативу автомобилю.

Параллельно с этими политическими требованиями правительство Германии напрямую реагирует на ценовую тенденцию: федеральный министр экономики Катерина Райхе (ХДС) объявила, что часть стратегических запасов нефти будет высвобождена в рамках международной инициативы, чтобы смягчить ценовую тенденцию на международных рынках.

По закону Германия обязана хранить минимальный запас сырой нефти и нефтепродуктов на срок не менее 90 дней. Часть этих запасов хранится в Вильгельмсхафене, недалеко от Гамбурга, и в Хайде в Шлезвиг-Гольштейне.

*Проездной за 9 евро действовал в Германии летом 2022 года. Он давал право ездить на региональных поездах (RE, RB), метро, трамваях, автобусах по всей стране, без ограничений по регионам.