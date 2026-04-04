Война в Иране? Притормози. В Германии готовятся к введению ограничения скорости

Euronews 4 апреля, 2026 14:23

Цены на бензин и дизельное топливо в Германии продолжают расти. Эксперты считают возможным решением введение ограничения скорости, а политики обсуждают различные способы облегчения бремени для потребителей.

Экономист Вероника Гримм не против введения ограничения скорости на дорогах в связи со стремительным ростом цен на бензин. "Это не повредит - возможно, даже послужит сигналом, чтобы люди начали серьезно относиться к ситуации", - сказала она в интервью газете Rheinische Post.

Цены на нефть значительно выросли из-за войны в Иране

Цены на сырую нефть значительно выросли в результате иранского конфликта. Примерно пятая часть мировой нефти транспортируется через стратегически важный Ормузский пролив. Этот путь сейчас по сути заблокирован из-за конфликта. Поскольку количество нефти на мировом рынке сокращается, возникает дефицит предложения, что приводит к постоянному росту цен.

Средняя цена литра бензина премиум по стране составляет 2,20 евро, что немного выше, чем на предыдущей неделе. Дизельное топливо в настоящее время стоит 2,36 евро за литр и также немного подорожало по сравнению с предыдущей неделей. С начала конфликта в Иране цены выросли примерно на 20 процентов: еще в феврале литр бензина премиум стоил 1,83 евро, а дизельного топлива - 1,75 евро.

Цены на бензин тесно связаны с ценами на сырую нефть. Дизельное топливо было дороже бензина с начала войны в Иране. Спрос высок, предложение ограничено, а производство обходится дороже. К этому добавляется геополитическая ситуация. Германия также больше зависит от импорта дизельного топлива.

Гримм критикует меры правительства

Гримм является членом Немецкого совета экономических экспертов. Она критикует последние меры правительства. С 1 апреля 2026 года автозаправочным станциям в Германии разрешено повышать цены на бензин и дизельное топливо только один раз в день - в 12:00 дня. Снижение цен, напротив, по-прежнему разрешено в любое время. Цель состоит в том, чтобы ограничить частые, иногда ежечасные скачки цен и обеспечить большую прозрачность для потребителей.

"Правительство должно позволить ценам работать так, чтобы спрос на энергию падал. Скидки на заправку и ограничения искажают цены, это неправильный путь. Я также не верю в налог на сверхприбыль, - говорит Гримм.

Вместо этого более эффективными будут меры, принятые в "странах глобального Юга", включая обязательство работать дома и ограничения на использование транспортных средств".

Международное энергетическое агентство (МЭА) также посоветовало меры по сокращению потребления нефти. МЭА рекомендует больше работать из дома, ограничить скорость и пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить потребление топлива.

Реакция политиков

В связи с высокими ценами на топливо в Германии все чаще звучат призывы к немедленному принятию контрмер. Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) призывает ввести ограничение цены на бензин и дизельное топливо, аналогичное тому, что действует в Польше со вторника. Вегнер написал на платформе X, что "чрезвычайно высокие цены на бензин" являются "необоснованными" для многих граждан и компаний. В качестве еще одной неотложной меры он назвал приостановку действия налога на выбросы CO₂. В Польше дневной лимит цен на дизельное топливо и бензин зависит от цены на сырую нефть, а НДС на топливо также был снижен.

СДПГ также выдвинула предложения по снижению налогов: Ларс Клингбайль в письме в канцелярию и министерство экономики призвал к принятию дополнительных мер по замедлению инфляции. Возможно введение гибкого ограничения цен по примеру польской модели.

"Зеленые", напротив, уделяют больше внимания снижению потребления: Феликс Банашак, федеральный председатель партии "Союз 90/Зелёные", в интервью Der Spiegel высказался за временное ограничение скорости на автобанах, повторное введение месячного проездного за 9 евро* (сейчас он стоит 49 евро) и налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чтобы облегчить жизнь потребителей и снизить потребление топлива. Банашак раскритиковал федеральное правительство за то, что оно до сих пор слишком нерешительно реагировало на динамику цен.

Критика со стороны оппозиции прозвучала и от "АдГ": Кристиан Дуглас, депутат Бундестага и член финансового комитета, назвал планируемую федеральным правительством концепцию ограничения цен на бензин "фиктивным решением". По его мнению, государственное ограничение цен может создать новую неопределенность и, в крайнем случае, привести к тому, что бензоколонки будут терпеть убытки при фиксированной цене, а топлива больше не будет. Вместо этого "АдГ" призывает к снижению энергетического налога и отмене налога на выбросы углекислого газа, среди прочего.

Левая партия также высказала свое мнение: Сёрен Пеллманн, соруководитель парламентской группы в Бундестаге, также призвал вновь снизить цену на проездной до 9 евро, чтобы облегчить жизнь пассажирам, живущих в пригородах, и создать доступную альтернативу автомобилю.

Параллельно с этими политическими требованиями правительство Германии напрямую реагирует на ценовую тенденцию: федеральный министр экономики Катерина Райхе (ХДС) объявила, что часть стратегических запасов нефти будет высвобождена в рамках международной инициативы, чтобы смягчить ценовую тенденцию на международных рынках.

По закону Германия обязана хранить минимальный запас сырой нефти и нефтепродуктов на срок не менее 90 дней. Часть этих запасов хранится в Вильгельмсхафене, недалеко от Гамбурга, и в Хайде в Шлезвиг-Гольштейне.

*Проездной за 9 евро действовал в Германии летом 2022 года. Он давал право ездить на региональных поездах (RE, RB), метро, трамваях, автобусах по всей стране, без ограничений по регионам.

 

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

