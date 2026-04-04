Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Столтенберг: «Я всегда был готов лично защищать союзников в Балтии»

© LETA 4 апреля, 2026 09:10

Так отреагировал бывший генсек НАТО на ажиотаж в соцсетях по поводу событий 2021 года в заявлении, распространённом при посредничестве МИД Латвии.

Этот ажиотаж возник после публикации на сайте The Baltic Sentinel, которую разместил Меэлис Ойдсалу - бывший сотрудник Минобороны Эстонии неделю назад. Она представляла собой рецензию на мемуаров Йенса Столтенберга, изданных полгода назад. В ней говорится, что Столтенберг в 2021 году на переговорах с Россией был открыт для дискуссий о выводе войск из Восточной Европы и даже создания своего рода "буферной зоны", не привлекая к переговорам страны Балтии. Ряд СМИ перепечатали эту интерпретацию Ойдсалу, но не проверили содержания самих мемуаров.

Тревогу по поводу резонанса, вызванного публикацией, выразило и ведомство иностранных дел Латвии, оценив случившееся как дезинформационную атаку. Посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заявил, что НАТО никогда не предлагало России ни одну из своих стран-участниц в качестве какой бы то ни было буферной зоны, в своих мемуарах Столтенберг пишет, что для НАТО не был приемлем вывод сил НАТО из стран восточного фланга, поскольку в НАТО нет двух категорий стран-участниц.

В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже в соцсетях опубликовала пост, в котором пишет, что "в настоящее время в Латвии происходит осознанная дезинформационная атака на НАТО, скорее всего, под влиянием российских нарративов, которую формирует уже известная сеть - некий неудачливый судимый политик, который теперь имеет канал на "Ютубе" для интервью, и некий отбывший уголовное наказание публицист, а эти нарративы распространяют известные порталы с двумя и тремя буквами в названиях", во многом совпадающих "с теми, которые вели кампанию против меня в прошлом году".

После этого при посредничестве МИД ЛР был распространён более подробный комментарий от самого Столтенберга, в котором он расценивает эти интерпретации событий 2021 года и его мемуаров как неверные, в чём может убедиться каждый, кто прочёл его книгу до конца: "Именно Россия предлагала ограничить военную активность на границе России и НАТО. Моё предложение было - провести совещание совета "Россия - НАТО", в котором, разумеется, участвовали бы все союзники, включая страны Балтии и Польшу. Моя цель была - найти способы деэскалации опасной ситуации из-за военного присутствия России, о чём я информировал Лаврова".

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

