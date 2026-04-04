Столтенберг: «Я всегда был готов лично защищать союзников в Балтии»

Этот ажиотаж возник после публикации на сайте The Baltic Sentinel, которую разместил Меэлис Ойдсалу - бывший сотрудник Минобороны Эстонии неделю назад. Она представляла собой рецензию на мемуаров Йенса Столтенберга, изданных полгода назад. В ней говорится, что Столтенберг в 2021 году на переговорах с Россией был открыт для дискуссий о выводе войск из Восточной Европы и даже создания своего рода "буферной зоны", не привлекая к переговорам страны Балтии. Ряд СМИ перепечатали эту интерпретацию Ойдсалу, но не проверили содержания самих мемуаров.

Тревогу по поводу резонанса, вызванного публикацией, выразило и ведомство иностранных дел Латвии, оценив случившееся как дезинформационную атаку. Посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заявил, что НАТО никогда не предлагало России ни одну из своих стран-участниц в качестве какой бы то ни было буферной зоны, в своих мемуарах Столтенберг пишет, что для НАТО не был приемлем вывод сил НАТО из стран восточного фланга, поскольку в НАТО нет двух категорий стран-участниц.

В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже в соцсетях опубликовала пост, в котором пишет, что "в настоящее время в Латвии происходит осознанная дезинформационная атака на НАТО, скорее всего, под влиянием российских нарративов, которую формирует уже известная сеть - некий неудачливый судимый политик, который теперь имеет канал на "Ютубе" для интервью, и некий отбывший уголовное наказание публицист, а эти нарративы распространяют известные порталы с двумя и тремя буквами в названиях", во многом совпадающих "с теми, которые вели кампанию против меня в прошлом году".

После этого при посредничестве МИД ЛР был распространён более подробный комментарий от самого Столтенберга, в котором он расценивает эти интерпретации событий 2021 года и его мемуаров как неверные, в чём может убедиться каждый, кто прочёл его книгу до конца: "Именно Россия предлагала ограничить военную активность на границе России и НАТО. Моё предложение было - провести совещание совета "Россия - НАТО", в котором, разумеется, участвовали бы все союзники, включая страны Балтии и Польшу. Моя цель была - найти способы деэскалации опасной ситуации из-за военного присутствия России, о чём я информировал Лаврова".