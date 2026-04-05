Таварс считает, что в стране накопилось слишком много проблем, чтобы можно было заниматься "декоративной политикой":

"Президент страны в нынешнюю Пасху должен думать не о пасхальных традициях, а о формировании переходного правительства.

В данный момент, когда, согласно новейшим рейтингам SKDS, общая поддержка партий, входящих в правительство, составляет всего 17,5%, президенту не следовало бы заниматься пасхальной символикой и торжественными фразами. Сейчас не время декоративной политики. Пора действовать - взять инициативу на себя и предложить сформировать новое переходное правительство до выборов.

Проблемы в стране слишком умножились, чтобы просто пытаться дотянуть с ними до октября. Фактически нет ни одной области, в которой не были бы видны серьёзные системные проблемы.

AirBaltic балансирует на пределе, критический сценарий может начаться в любой момент. Вместо того, чтобы своевременно запустить процесс правовой защиты и ввести строгую финансовую дисциплину, правительство продолжает тянуть.

Rail Baltica годами была примером хаоса - без чёткой ответственности и контроля.

В то же время продвигаются решения, наводящие на обоснованные вопросы о приоритетах государства. Например, замысел о выкупе миноритарных долей LMT и TET примерно за 600 миллионов евро в то время, как денег не хватает медицине, безопасности и развитию регионов. Проект нового корпуса больницы Страдиня стал символом некомпетентности - "ошибки" на десятки миллионов евро, но политической ответственности никто не несёт. ИТ-отрасль сотрясают криминальные скандалы, в обществе растёт опасение по поводу безопасности выборов. Даже критически важная инфраструктура, включая систему 112, слишком часто сталкивается с помехами. В сфере безопасности реакция государства тоже слишком часто запаздывает. Даже предупреждения сотового вещания о возможных угрозах задействуются лишь после общественного давления, а не являются своевременными и ответственными действиями. При этом растёт дороговизна жизни, вызовы в энергетике обостряются, а доверие общества государству продолжает падать. Это уже не просто недовольство правительством - это уже кризис доверия государству в целом.

В такой ситуации вопрос не в политической выгоде. Вопрос в способности государства к действию. Поэтому решение, по-моему, ясно: Латвии до выборов нужно переходное правительство. Широкое и дееспособное правительство, ориентированное на выполнение конкретных задач, а не на политическое выживание в ожидании выборов 3 октября.

Ещё есть возможность сделать важные дела:

- немедленно ввести финансовую дисциплину и при необходимости начать процесс правовой защиты AirBaltic;

- провести полную ревизию проекта Rail Baltica и определить ответственных лиц;

- приостановить необоснованные и дорогие сделки, не соответствующие приоритетам государства;

- в медицине - прекратить бесхозяйственную растрату средств;

- укреплять контрольно-пропускные пункты на восточной границе как инфраструктуру безопасности, а не подчинять их формальным требованиям "зелёного курса";

- сократить бюрократию и восстановить ответственность в управлении государством;

- а самое важное - разработать бездефицитный бюджет на 2027 год и своевременно передать его в Сейм.

Это конкретные дела, к которым можно приступить прямо сейчас. Оставшиеся до выборов месяцы могут оказаться решающими для безопасности, экономики Латвии и доверия общества. Пустить всё на самотёк - означает сознательно допустить, что ситуация лишь ухудшится.

Конечно, будут аргументы, что оппозиции было бы политически выгодно позволить этому правительству продолжать работу до выборов, потому что вся оппозиция лишь наращивает рейтинги. Однако интересы государства нельзя подчинять политической тактике. Поэтому сейчас необходимо новое, широкое и энергичное переходное правительство, в котором участвуют Объединённый список и Нацобъединение, которое принимает декларацию кризисного правительства и сосредотачивается только на результате.

Не потому, что это кому-то политически выгодно, а потому, что это нужно. И этот шаг сейчас может инициировать президент страны - ему нужно было бы это сделать".

Впрочем, пост депутата не вызвал особого энтузиазма у публики. Вот как откликнулись на его твит:

- Когда наконец вы научитесь использовать соцсети, тогда, может быть, и Объединённый список сможет на что-то претендовать. Сейчас вы на световой год отстаёте от "Суверенной власти", "Латвии на первом месте" и т.д. В соцсетях мало кто отвечает, большинство даже не прочитывает. И сверх всего - где требование отставки Браже?

- Какой в этом смысл, если выборы осенью?

- А у вас сколько? 6%. Сколько у вас + Нацобъединения? 12,4%. Совсем слабо.

- Правительство поддерживает парламент, и это мы выясняем на выборах, а не при опросах. У вас в любой момент есть возможность найти 50+% депутатов и назначить своё правительство. При таком раздроблённом Сейме, где треть левых, треть правых и треть ватников, Силине придётся продолжать и после выборов.

- А кто фоточки с яичками постить будет, а?

- Куда более важная проблема - конец НАТО и ожидаемое нападение России.