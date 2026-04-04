Почти четверть латвийцев стала меньше ездить на машинах — опрос

4 апреля, 2026 10:06

Новости Латвии

Из-за роста цен на топливо 23% населения Латвии стали меньше ездить на собственных автомашинах, о чём агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на проведённый опрос.

Впрочем, существенных изменений в поведении жителей Латвии пока не наблюдается, считают в банке. В целом 51% опрошенных указал, что их привычки не изменились, а 7% участников исследования начали запасаться топливом.

Опрос показал, что мужчины стали экономить чаще, чем женщины: ездить стали меньше 27% мужчин и 20% женщин. Отличия наблюдаются и в разных возрастных группах, причём чаще всего экономят на поездках те из опрошенных, кто входит в группу от 30 до 39 лет (29%).

По регионам наиболее выражено изменение поведения в Латгалии - там 31% опрошенных отметили, что стали меньше ездить на своей машине, и это самый высокий показатель по стране. В Риге и Курземе он составляет около 20%.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис пояснил, что происходящее в данный момент в Ормузском проливе уже не воспринимается как кратковременное потрясение нефтяного рынка. Конфликт на Ближнем Востоке оценивается как гораздо более обширный риск, влияющий одновременно на цены топлива, инфляцию, доступность энергоресурсов и замедление экономического роста или даже вероятность стагфляции в Европе.

На нефтяных рынках он уже отразился - цена на марку Brent в последние дни не опускается ниже 100 долларов США за баррель.

По словам экономиста, если рост цен на энергию будет всё сильнее влиять на инфляцию в еврозоне, Европейский Центральный банк может быть вынужден действовать: если из-за подорожания топлива будут увеличены другие цены и зарплаты, то монетарная политика может быть ужесточена.

Пургайлис отметил, что и Организация экономического сотрудничества и развития даже при сравнительно умеренном сценарии даёт ухудшенный прогноз роста и повышенной инфляции из-за препятствий на рынке энергии. В ближайшее время стагфляция может стать одним из главных осложнений в европейской экономике.

Опрос населения проводил онлайн банк Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija в марте 2026 года, в нём участвовало более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

