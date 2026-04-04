Почти четверть латвийцев стала меньше ездить на машинах — опрос

Впрочем, существенных изменений в поведении жителей Латвии пока не наблюдается, считают в банке. В целом 51% опрошенных указал, что их привычки не изменились, а 7% участников исследования начали запасаться топливом.

Опрос показал, что мужчины стали экономить чаще, чем женщины: ездить стали меньше 27% мужчин и 20% женщин. Отличия наблюдаются и в разных возрастных группах, причём чаще всего экономят на поездках те из опрошенных, кто входит в группу от 30 до 39 лет (29%).

По регионам наиболее выражено изменение поведения в Латгалии - там 31% опрошенных отметили, что стали меньше ездить на своей машине, и это самый высокий показатель по стране. В Риге и Курземе он составляет около 20%.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис пояснил, что происходящее в данный момент в Ормузском проливе уже не воспринимается как кратковременное потрясение нефтяного рынка. Конфликт на Ближнем Востоке оценивается как гораздо более обширный риск, влияющий одновременно на цены топлива, инфляцию, доступность энергоресурсов и замедление экономического роста или даже вероятность стагфляции в Европе.

На нефтяных рынках он уже отразился - цена на марку Brent в последние дни не опускается ниже 100 долларов США за баррель.

По словам экономиста, если рост цен на энергию будет всё сильнее влиять на инфляцию в еврозоне, Европейский Центральный банк может быть вынужден действовать: если из-за подорожания топлива будут увеличены другие цены и зарплаты, то монетарная политика может быть ужесточена.

Пургайлис отметил, что и Организация экономического сотрудничества и развития даже при сравнительно умеренном сценарии даёт ухудшенный прогноз роста и повышенной инфляции из-за препятствий на рынке энергии. В ближайшее время стагфляция может стать одним из главных осложнений в европейской экономике.

Опрос населения проводил онлайн банк Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija в марте 2026 года, в нём участвовало более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.