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Вы почти не заметите отключение от энергосистемы РФ: эксперт

© Lsm.lv 31 января, 2025 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

Скорое отключение от БРЭЛЛ — энергосистемы, которой управляет РФ, — не приведет ни к исчезновению электричества, ни к скачкам его стоимости, заверил исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивар Зариньш, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

На просьбу ведущих прокомментировать появляющиеся в соцсетях сообщения, что, отключившись от энергосистемы РФ и Белоруссии, Латвия может вообще остаться без электричества, Зариньш заметил, что люди такое пишут и обсуждают, видимо, чтобы пощекотать себе нервы.

«Если говорить, не останется ли мы без электроэнергии…Мы уже несколько лет не потребляем никакую электроэнергию из Белоруссии и РФ. То есть полностью всё, что нам надо, мы или сами производим, или закупаем в Европе», — заявил специалист.

Решение же подключиться к энергосистеме Европы он объяснил тем, что это просто удобнее, чем работать самим по себе: "Мы это можем делать и сами, но это будет сложнее и дороже. Выгоднее находиться в более крупной системе".

Разговоры о том, что без БРЭЛЛ у нас могут начаться отключения электроэнергии он назвал бессмыслицей. «Я даже могу сказать наоборот. В течение времени, когда будет происходить это переключение, наша система будет работать с такой надёжностью, с какой она вообще никогда не работала».

Что касается опасений, что без подключения к системе РФ тарифы подскочат, специалист ответил так:«Мы готовимся к этому [отключению от БРЭЛЛ и синхронизации с Европой] уже 20 лет. Это не так, что мы тут придумали в прошлом году, сообщили, что хотим отключиться и делаем что-то с бухты-барахты...За это время производились планомерные инвестиции в нашу инфраструктуру. В основном это всё оплачивала Европа. А та часть, которую мы оплачивали со своей стороны, она уже почти вся уже включена в тарифе. То есть она не может повысить тариф, поскольку она в него уже включена. Там осталась мизерная часть, эта часть, которая может влиять на тариф, в пределе процента будет».

«В своих счетах вы почти это не почувствуете. Тем более, если вы посмотрите на свой договор, то скорее всего у вас фиксированная цена [на электроэнергию]. То есть к вам это вообще не относится».

Как сообщалось, по плану 8 февраля все страны Балтии отключатся от энергетической системы РФ. Два дня три страны должны будут работать изолированно от российско-белорусской сети, чтобы проверить все системы. А 9 февраля синхронизируются с Европейской энергетической системой.  

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