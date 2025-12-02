Вы нам денег должны за оккупацию! — Чего?! Поляки и немцы скандалят по поводу Второй мировой и роли СССР

Открытое разногласие между двумя лидерами, которые пообещали наладить часто напряженные отношения между своими странами, бросило тень на переговоры в Берлине, которые должны были продемонстрировать единство и сотрудничество по ряду вопросов, включая оборону и поддержку Украины. Вместо этого два лидера потратили время на споры по поводу очень эмоционального вопроса о том, как Германия должна попытаться загладить свою вину за действия во время Второй мировой войны.

«Мы должны сохранять воспоминания, даже болезненные», — сказал Мерц рядом с Туском. «Я надеюсь, что мы сможем сделать это так, чтобы это не разделило нас, а сблизило».

Однако Туск, под давлением оппозиционной националистической партии «Право и справедливость» (PiS), занял по этому вопросу более жесткую позицию, чем в прошлом, критикуя логику Германии, отказывающейся выплачивать Польше военные репарации.

«Мы все в Польше считаем, что Польша не получила компенсации за потери и преступления Второй мировой войны», — сказал Туск.

После своего переизбрания в 2023 году Туск не подчеркивал требования о репарациях предыдущего правительства PiS, которое призывало Германию выплатить 1,3 триллиона евро за оккупацию Польши в 1939-1945 годах. Берлин неоднократно заявлял, что этот вопрос юридически «закрыт».

Но в понедельник Туск вновь поднял этот вопрос, раскритиковав аргумент Германии о том, что Польша отказалась от своего права на репарации в 1950-х годах, когда она находилась под контролем Советского Союза. Политики PiS, включая нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, утверждают, что отказ был сделан под давлением Советского Союза и не может быть принят за чистую монету. В понедельник Туск повторил эту точку зрения.

«Германия придерживается этого официального дипломатического соглашения 1950-х годов, — сказал Туск. - Те, кто знает историю, знают, что в 1950-х годах Польша не имела права голоса в этом вопросе. И отказ Польши от репараций не рассматривается как акт, отражающий мнение польского народа. Польский народ не имел права голоса».

Возобновление напряженности по поводу репараций угрожает осложнить усилия двух лидеров по сглаживанию разногласий по целому ряду вопросов, от споров о контроле на государственных границах до расследования Берлином взрывов, которые вывели из строя подводные трубопроводы «Северный поток», по которым российский газ поставляется в Германию.

Правительство Туска часто заявляло, что, хотя с моральной точки зрения репарации оправданы, нет никакой возможности заставить Берлин заплатить по закону, и поэтому преследование этого вопроса только подрывает отношения Польши с Германией, ее крупнейшим экономическим партнером.

Несмотря на разногласия, Мерц и Туск заявили, что они поддерживают тесный контакт по поводу событий в Украине и переговоров о возможном мирном соглашении.