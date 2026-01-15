Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

Редакция PRESS 15 января, 2026 16:53

Важно 0 комментариев

Всегда ли правила в общественном транспорте важнее безопасности человека или просто человеческого отношения? В зимних условиях несколько пассажиров делятся опытом ситуаций, когда отказ остановить автобус вне официальных остановок вызывал тревогу у пассажиров. На этот раз мы рассказываем об опыте Валдиса и Илзе.

«В выходные я ехал домой на автобусе. Я нечасто пользуюсь автобусами, но иногда приходится. Я живу в таком месте, где автобусы ходят очень редко, и остановки есть не на каждом повороте — ближайшая к моему дому остановка находится в двух километрах, идти нужно вдоль шоссе. Раньше я без проблем проходил этот путь, но с учетом того, что началась суровая зима и из-за снега по обочинам дороги невозможно пройти, я попросил водителя высадить меня у поворота к моему дому. Был неприятно удивлен резким отказом, ведь речь идет не только об удобстве, но и о моем здоровье и жизни — мы все знаем, насколько скользкими бывают дороги зимой», пишет Валдис и добавляет, что живет один, поэтому за ним некому было приехать.

Он не один такой. Еще одна женщина поделилась публикацией на эту тему в социальной сети Facebook. Ей довелось стать свидетелем еще более драматичной ситуации:

«Хочу поделиться эмоционально травмирующим событием, произошедшим вчера в последнем автобусе Valmieras VTU (в 22:50), следовавшем из Риги в Валмиеру. Пожилая женщина, как позже выяснилось, 80 лет, попросила водителя высадить ее на остановке Инциемс, купив билет до Страупе, поскольку на этом позднем рейсе остановка Инциемс больше не является остановкой. Водитель, как он сам пояснил, действовал по правилам и проехал мимо.

Женщина не смогла дозвониться до родственников, плакала, и затем автобус доехал до остановки Страупе, где около полуночи — в дождь, снег и ветер — автобус остановился, и там можно было выйти. Как оценивать ситуацию, когда рабочие инструкции (без каких-либо исключений) допускают оставить пассажира ночью в беспомощном состоянии? Непонятно, почему пассажиры в Страупе могут поздно ночью добираться домой, а Инциемс автобус просто проезжает.

Мы решили проблему так, что женщина переночевала у меня. Я услышала историю, что накануне она возвращалась из Каунаса, автобус задержался, поэтому ей и пришлось ехать этим рейсом. Но вопрос к VTU остается: что важнее — параграф, пункт, подпункт или элементарная человеческая порядочность сотрудника не оставлять человека зимой, в ночной темноте одного?» — пишет Илзе. В комментариях к публикации люди также делятся похожими историями.

Водителю запрещено высаживать пассажиров вне остановок

Высадка пассажиров в конкретных местах регулируется правилами Кабинета министров № 634. В них говорится:
«Перевозчик на маршруте обеспечивает посадку пассажиров в общественное транспортное средство и высадку из него на автовокзале, на остановке, указанной в расписании движения общественного транспорта, или на остановке по требованию, включенной в описание маршрута. На административных территориях государственных городов остановке может быть присвоен статус в зависимости от того, предназначена ли она для посадки и высадки пассажиров либо имеет ограниченное назначение — только для посадки или только для высадки пассажиров. В населенных пунктах остановки вне автовокзалов определяет заказчик по согласованию с соответствующим самоуправлением».

Если водитель не соблюдает требования закона, предусмотрен штраф в размере 70 евро.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык
Важно

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

ЧП и криминал 18:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

