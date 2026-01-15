Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

«В выходные я ехал домой на автобусе. Я нечасто пользуюсь автобусами, но иногда приходится. Я живу в таком месте, где автобусы ходят очень редко, и остановки есть не на каждом повороте — ближайшая к моему дому остановка находится в двух километрах, идти нужно вдоль шоссе. Раньше я без проблем проходил этот путь, но с учетом того, что началась суровая зима и из-за снега по обочинам дороги невозможно пройти, я попросил водителя высадить меня у поворота к моему дому. Был неприятно удивлен резким отказом, ведь речь идет не только об удобстве, но и о моем здоровье и жизни — мы все знаем, насколько скользкими бывают дороги зимой», пишет Валдис и добавляет, что живет один, поэтому за ним некому было приехать.

Он не один такой. Еще одна женщина поделилась публикацией на эту тему в социальной сети Facebook. Ей довелось стать свидетелем еще более драматичной ситуации:

«Хочу поделиться эмоционально травмирующим событием, произошедшим вчера в последнем автобусе Valmieras VTU (в 22:50), следовавшем из Риги в Валмиеру. Пожилая женщина, как позже выяснилось, 80 лет, попросила водителя высадить ее на остановке Инциемс, купив билет до Страупе, поскольку на этом позднем рейсе остановка Инциемс больше не является остановкой. Водитель, как он сам пояснил, действовал по правилам и проехал мимо.

Женщина не смогла дозвониться до родственников, плакала, и затем автобус доехал до остановки Страупе, где около полуночи — в дождь, снег и ветер — автобус остановился, и там можно было выйти. Как оценивать ситуацию, когда рабочие инструкции (без каких-либо исключений) допускают оставить пассажира ночью в беспомощном состоянии? Непонятно, почему пассажиры в Страупе могут поздно ночью добираться домой, а Инциемс автобус просто проезжает.

Мы решили проблему так, что женщина переночевала у меня. Я услышала историю, что накануне она возвращалась из Каунаса, автобус задержался, поэтому ей и пришлось ехать этим рейсом. Но вопрос к VTU остается: что важнее — параграф, пункт, подпункт или элементарная человеческая порядочность сотрудника не оставлять человека зимой, в ночной темноте одного?» — пишет Илзе. В комментариях к публикации люди также делятся похожими историями.

Водителю запрещено высаживать пассажиров вне остановок

Высадка пассажиров в конкретных местах регулируется правилами Кабинета министров № 634. В них говорится:

«Перевозчик на маршруте обеспечивает посадку пассажиров в общественное транспортное средство и высадку из него на автовокзале, на остановке, указанной в расписании движения общественного транспорта, или на остановке по требованию, включенной в описание маршрута. На административных территориях государственных городов остановке может быть присвоен статус в зависимости от того, предназначена ли она для посадки и высадки пассажиров либо имеет ограниченное назначение — только для посадки или только для высадки пассажиров. В населенных пунктах остановки вне автовокзалов определяет заказчик по согласованию с соответствующим самоуправлением».

Если водитель не соблюдает требования закона, предусмотрен штраф в размере 70 евро.