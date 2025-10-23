Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Встреча Трампа с Путиным отменена, санкции против «Роснефти» и «Лукойла» введены — что дальше? (1)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 12:25

Мир 1 комментариев

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», которые, по словам министра финансов Скотта Бессента, «финансируют военную машину Кремля».

Решение принято из-за «отсутствия у России серьёзной заинтересованности в мирном процессе», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Минфина США.

Под ограничительные меры также попали 34 дочерние компании, из них 28 принадлежат «Роснефти» и шесть — «Лукойлу». Все они расположены на территории России.

Бессент подчеркнул, что Вашингтон «готов предпринять дальнейшие шаги, чтобы поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины».

Параллельно постоянные представители стран Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против России. Он предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, расширение списка судов «теневого флота» и ограничения для компаний из третьих стран, участвующих в обходе санкций, включая использование криптовалют.

Евросоюз также запретил любые сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью» и понизил потолок цен на российскую нефть.

На фоне новых санкций президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что это неправильно. Мы не доберёмся туда, куда должны были добраться. Поэтому я отменил её. Но мы проведём её позже», — сказал Трамп журналистам во время брифинга.

Комментарии (1)
Обновлено: 15:25 23.10.2025
Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного (1)

Важно 15:17

Важно 1 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума (1)

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 1 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро (1)

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 1 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там? (1)

Важно 14:55

Важно 1 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день (1)

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 1 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления (1)

Важно 14:40

Важно 1 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка (1)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

