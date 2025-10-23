Решение принято из-за «отсутствия у России серьёзной заинтересованности в мирном процессе», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Минфина США.

Под ограничительные меры также попали 34 дочерние компании, из них 28 принадлежат «Роснефти» и шесть — «Лукойлу». Все они расположены на территории России.

Бессент подчеркнул, что Вашингтон «готов предпринять дальнейшие шаги, чтобы поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины».

Параллельно постоянные представители стран Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против России. Он предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, расширение списка судов «теневого флота» и ограничения для компаний из третьих стран, участвующих в обходе санкций, включая использование криптовалют.

Евросоюз также запретил любые сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью» и понизил потолок цен на российскую нефть.

На фоне новых санкций президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что это неправильно. Мы не доберёмся туда, куда должны были добраться. Поэтому я отменил её. Но мы проведём её позже», — сказал Трамп журналистам во время брифинга.