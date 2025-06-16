Суть митинга была проста: показать, что общество не согласно молча принимать результаты, которые называют «украденными». По словам Шлесерса, протест стал способом наглядно продемонстрировать масштаб недовольства. «Если нас много — власть не сможет закрыть глаза», — ранее заметил он.

В заявке на проведение мероприятия, поданной в Рижскую думу, организаторы указывали, что их цель — привлечь внимание к сомнительной прозрачности и легитимности прошедших выборов.

В начале протеста агентством LETA был замечен инцидент, потребовавший вмешательства полиции. К памятнику подъехал велосипедист с динамиками, из которых звучала громкая цирковая музыка. Несколько протестующих выразили недовольство и потребовали включить музыку, а также обратились к сотрудникам полиции с призывом составить административный протокол. Молодой человек на велосипеде заявил, что он осуществляет свои права, установленные Сатверсме, однако полицейские велели ему выключить музыку. Затем его доставили в микроавтобус Госполиции.

Шлесерс со сцены взывал к присутствующим: «Власть Силини должна пасть!!!».

По предварительным оценкам, к памятнику Свободы пришли порядка 500 человек. Порядок на месте обеспечивали 8 нарядов полицейских.

В завершение своей речи Шлесерс обратился к гражданам на русском языке: «Мы —единый народ. Не должно быть разделения на правильных и неправильных».

Кроме того, лидер партии ЛПМ объявил о повторной акции протеста 28 июня в 15:00 у памятника Свободы.

Теперь остаётся ждать: станет ли этот митинг отправной точкой для дальнейших действий? Услышит ли власть тех, кто вышел на площадь? Ответ на эти вопросы, вероятно, будет известен уже в ближайшее время.

(Фото - Press.lv и LETA.)