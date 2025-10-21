Все же запретили: PTAC приостановил услуги Ride

Изучив общедоступную информацию и проведя проверку услуги, ЦЗПП установил, что в мобильном приложении "Ride" не предусмотрены эффективные механизмы проверки возраста, которые препятствовали бы доступу несовершеннолетних к сервису. Пользователи могли самостоятельно вводить любые даты рождения и подтверждать свое совершеннолетие без какой-либо проверки, отмечает ЦЗПП.

При этом в понедельник центр получил от компании информацию о возможных решениях, которую намерен рассмотреть. Однако "Ride" запрещено предоставлять услуги до тех пор, пока ЦЗПП не выяснит, каким образом осуществляется проверка личности и возраста пользователей, какие методы применяются и из каких источников поступают данные, подтверждающие, что человек достиг 18 лет.

Возобновить работу компания сможет только после того, как представит центру доказательства выполнения согласованных с ЦЗПП мер, призванных не допустить повторения подобных инцидентов.

Еще в начале октября ЦЗПП указал, что предоставление услуг "Ride" недопустимо и должно быть приостановлено до дальнейшего решения центра. Однако компания это предписание не выполнила и продолжила предоставлять услуги.

Если предприятие добровольно не выполнит установленные требования, ЦЗПП приступит к принудительному исполнению административного акта, применив штраф, максимальный размер которого может составить 10000 евро, сообщили в ЦЗПП.

Кроме того, совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения, Государственной полицией, Рижской думой и представителями Детской клинической университетской больницы ЦЗПП провел оценку рисков в процессе предоставления сервиса. Комиссия пришла к выводу, что услуга представляет серьезную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и не соответствует требованиям безопасного предоставления услуг.

Чтобы предотвратить дальнейшие риски, ЦЗПП обязал "Ride" немедленно прекратить оказание услуг до тех пор, пока не будет обеспечена проверка личности и возраста пользователей, недоступность сервиса для лиц младше 18 лет, а также не будут приняты дополнительные меры безопасности в случае использования услуги несовершеннолетними - например, применение защитных средств, получение согласия родителей или наличие прав на управление велосипедом.

Одновременно ЦЗПП сообщает, что готовятся поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают более строгие требования к использованию самодвижущихся велосипедов, включая обязательную регистрацию, возрастные ограничения и наличие водительских прав.

Как сообщалось, с понедельника "Ride" внедрила инструменты проверки возраста клиентов.

Решение ЦЗПП может быть обжаловано в суде в течение одного месяца со дня вступления в силу путем подачи заявления в Административный районный суд.

Исполнительный директор "Ride" Эдгар Якобсонс подчеркнул в беседе с агентством ЛЕТА, что на данный момент компания не видит причин для приостановки своей деятельности, так как по согласованию с ЦЗПП были внедрены инструменты проверки возраста. "Мы намерены продолжать защищать компанию, поскольку рассматриваем данное решение как атаку на предприятие и угрозу его репутации, что может повлечь юридические и финансовые последствия", - добавил он.