Все же запретили: PTAC приостановил услуги Ride

21 октября, 2025 07:35

Бизнес 0 комментариев

LETA

Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) принял решение приостановить предоставление услуг оператором прокатных средств микромобильности "Ride Mobility" (ООО "Ride") после трагического происшествия, в котором погибли две несовершеннолетние девочки, пересекавшие железнодорожный переезд на арендованном самодвижущемся велосипеде, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗПП.

Изучив общедоступную информацию и проведя проверку услуги, ЦЗПП установил, что в мобильном приложении "Ride" не предусмотрены эффективные механизмы проверки возраста, которые препятствовали бы доступу несовершеннолетних к сервису. Пользователи могли самостоятельно вводить любые даты рождения и подтверждать свое совершеннолетие без какой-либо проверки, отмечает ЦЗПП.

При этом в понедельник центр получил от компании информацию о возможных решениях, которую намерен рассмотреть. Однако "Ride" запрещено предоставлять услуги до тех пор, пока ЦЗПП не выяснит, каким образом осуществляется проверка личности и возраста пользователей, какие методы применяются и из каких источников поступают данные, подтверждающие, что человек достиг 18 лет.

Возобновить работу компания сможет только после того, как представит центру доказательства выполнения согласованных с ЦЗПП мер, призванных не допустить повторения подобных инцидентов.

Еще в начале октября ЦЗПП указал, что предоставление услуг "Ride" недопустимо и должно быть приостановлено до дальнейшего решения центра. Однако компания это предписание не выполнила и продолжила предоставлять услуги.

Если предприятие добровольно не выполнит установленные требования, ЦЗПП приступит к принудительному исполнению административного акта, применив штраф, максимальный размер которого может составить 10000 евро, сообщили в ЦЗПП.

Кроме того, совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения, Государственной полицией, Рижской думой и представителями Детской клинической университетской больницы ЦЗПП провел оценку рисков в процессе предоставления сервиса. Комиссия пришла к выводу, что услуга представляет серьезную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и не соответствует требованиям безопасного предоставления услуг.

Чтобы предотвратить дальнейшие риски, ЦЗПП обязал "Ride" немедленно прекратить оказание услуг до тех пор, пока не будет обеспечена проверка личности и возраста пользователей, недоступность сервиса для лиц младше 18 лет, а также не будут приняты дополнительные меры безопасности в случае использования услуги несовершеннолетними - например, применение защитных средств, получение согласия родителей или наличие прав на управление велосипедом.

Одновременно ЦЗПП сообщает, что готовятся поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают более строгие требования к использованию самодвижущихся велосипедов, включая обязательную регистрацию, возрастные ограничения и наличие водительских прав.

Как сообщалось, с понедельника "Ride" внедрила инструменты проверки возраста клиентов.

Решение ЦЗПП может быть обжаловано в суде в течение одного месяца со дня вступления в силу путем подачи заявления в Административный районный суд.

Исполнительный директор "Ride" Эдгар Якобсонс подчеркнул в беседе с агентством ЛЕТА, что на данный момент компания не видит причин для приостановки своей деятельности, так как по согласованию с ЦЗПП были внедрены инструменты проверки возраста. "Мы намерены продолжать защищать компанию, поскольку рассматриваем данное решение как атаку на предприятие и угрозу его репутации, что может повлечь юридические и финансовые последствия", - добавил он.

Обновлено: 20:35 21.10.2025
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

