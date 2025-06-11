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Все станет еще дороже: Банк Латвии прогнозирует новый виток инфляции (1)

© LETA 11 июня, 2025 10:14

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Банк Латвии увеличил прогноз среднегодовой инфляции на текущий год с 1,4% до 3,4%, заявил во вторник на организованной Банком Латвии дискуссии руководитель управления Банка Латвии по монетарной политике Улдис Руткасте.

При этом на 2026 год прогноз среднегодовой инфляции увеличен с обозначенных в декабре прошлого года 1,5% до 2,1%, а на 2027 год - повышен с 2,1% до 2,8%.

В Банке Латвии сообщили, что повышение прогноза инфляции на 2025 год до 3,4% обусловлено более стремительным, чем прогнозировалось ранее, ростом цен на продукты питания и услуги.

При этом в Банке Латвии ожидают, что в 2025 году основная инфляция в Латвии, или инфляция без учета цен на продукты питания и энергию, составит 3,2%, а в 2026 году и в 2027 году - 2,4%.

В Банке Латвии также отметили, что в еврозоне инфляция уменьшилась и сейчас составляет примерно 2% на среднесрочном целевом уровне. Согласно последним прогнозам Европейского центрального банка (ЕЦБ), общая инфляция в еврозоне в 2025 году в среднем составит 2%, в 2026 году - 1,6%, а в 2027 году - 2%.

Успешное ограничение инфляции позволило Совету ЕЦБ продолжить снижение ключевых процентных ставок в евро. В частности, 5 июня Совет ЕЦБ постановил понизить три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Процентная ставка по вкладам овернайт, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и возможности займов овернайт были понижены до 2%, 2,15% и 2,4% соответственно.

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