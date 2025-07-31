Все равны, но кто-то равнее: Спрудс предлагает оставить пенсии по выслуге лет только военным

Спрудс подчеркнул, что человек является главной ценностью Латвии, а военные - это люди, принявшие осознанное решение и готовые пожертвовать своими жизнями, защищая безопасность Латвии.

Ответственность государства - обеспечить им социальные гарантии по достижении пенсионного возраста за выслугу лет, отметил министр. Задача государства - поддерживать и создавать стабильную и долгосрочную систему обороны, подчеркнул Спрудс.

При этом министр согласился, что реформа необходима и должна быть долгосрочной.

Пенсии по выслуге лет останутся, но будут введены изменения, пояснил он.

Имеется в виду увеличение необходимого стажа за выслугу лет. С 2027 года его могут увеличить на пять лет, чтобы укрепить устойчивость системы, предположил министр.

Если сейчас стаж за выслугу лет составляет от 15 до 20 лет, то после реформы он составит от 20 до 25 лет.

Для корректного сравнения пенсии за выслугу лет с пенсией по старости нужно понимать разницу: пенсия по старости - это личное накопление каждого жителя - государство ее не платит, а возвращает то, что человек сам внес. А пенсия за выслугу лет - это ответственность государства перед людьми, которые длительное время служили защитой государства, отметил министр.

"В Министерстве обороны работают не только военные, но и гражданские лица, на которых пенсии за выслугу лет не распространяются. Пенсии за выслугу лет применяются только к военнослужащим. Все категории военных, на которых распространяется пенсия за выслугу лет, будут сохранены", - подчеркнул Спрудс.

Как сообщалось, с 2027 года могут быть выделены несколько категорий, на которые больше не будет распространяться система пенсий по выслуге лет, заявила ранее премьер-министр Эвика Силиня.

Профсоюзы нескольких отраслей не согласились с предложенными изменениями, поэтому не исключают обращения в Конституционный суд.