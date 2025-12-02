Все из-за конвенции? Латвия опустилась на пять мест в Европейском индексе гендерного равенства

В прошлом году Латвия занимала в этом индексе 19-е место.

В этом году Латвия набрала 56,7 балла по сравнению с 62,6 балла в прошлом году.

Хотя Латвия демонстрирует улучшения в области гендерного равенства, разрыв со средним показателем ЕС, который составляет в этом году 63,4 балла, увеличивается.

Индекс Латвии с 2015 года вырос на 3,7 пункта, а с 2020 года - на 0,4 пункта.

Наилучшие результаты Латвия демонстрирует в сфере труда - 77,6 балла и 3-е место в ЕС. В основном это связано с высоким уровнем занятости женщин и мужчин в целом, где Латвия набрала 91 балл. Уровень занятости в эквиваленте полного рабочего дня составляет для женщин 52%, а для мужчин - 64%, однако уровень занятости мужчин улучшался немного быстрее, что увеличивает разрыв между женщинами и мужчинами.

Уровень занятости особенно низок среди людей с низким уровнем образования и тех, кто родился за пределами страны, а гендерный разрыв в занятости наиболее высок среди людей со средним образованием.

В целом сегрегация на латвийском рынке труда меньше, чем в среднем по ЕС: 27% женщин работают в сфере ИКТ в качестве специалистов, а 43% - на руководящих должностях.

В то же время неравенство в доходах пар с 2015 года увеличилось. Особенно вырос разрыв у пар с детьми и пар в возрасте 25-49 лет.

Доля работающих людей, которым грозит бедность, с 2015 года снизилась. Среди женщин она составляет 16%, а среди мужчин - 12%.

Согласно индексу, областью, которая больше всего нуждается в улучшении, являются знания. По этому показателю Латвия занимает последнее место в ЕС - 43,5 балла. Важнейшим фактором, влияющим на этот показатель, является сегрегация в области образования, где Латвия занимает 27-е место (30,2 балла). С 2015 года более четырех из пяти выпускников в сфере образования, здравоохранения и благосостояния, гуманитарных наук и искусства были женщинами. В области науки, технологий, инженерии и математики каждая третья выпускница - женщина.

Доля женщин с высшим образованием остается высокой - 57% в возрастной группе 30-34 года по сравнению с 32% мужчин. Гендерный разрыв особенно велик среди людей с ограниченными возможностями, отмечает Министерство благосостояния.

Данные также показывают, что женщины по-прежнему тратят гораздо больше времени, чем мужчины, на работу по дому и уход за детьми. Например, 41% женщин с детьми до 11 лет тратят на уход за детьми на пять часов больше, чем мужчины. Женщины выполняют 56% ежедневной работы по дому (приготовление пищи, уборка, стирка), а мужчины - 29%.

46% женщин и 53% мужчин оценивают свое здоровье как "хорошее" или "очень хорошее". Ожидается, что в возрасте 65 лет 26% женщин проведут свою старость в хорошем состоянии здоровья, а среди мужчин этой возрастной группы - 32%. Это один из самых низких показателей в ЕС. Кроме того, только 23% женщин и 27% мужчин регулярно занимаются спортом или потребляют не менее пяти порций фруктов и овощей в день.