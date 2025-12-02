Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все из-за конвенции? Латвия опустилась на пять мест в Европейском индексе гендерного равенства

2 декабря, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия заняла 24-е место среди 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) в Европейском индексе гендерного равенства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

В прошлом году Латвия занимала в этом индексе 19-е место.

В этом году Латвия набрала 56,7 балла по сравнению с 62,6 балла в прошлом году.

Хотя Латвия демонстрирует улучшения в области гендерного равенства, разрыв со средним показателем ЕС, который составляет в этом году 63,4 балла, увеличивается.

Индекс Латвии с 2015 года вырос на 3,7 пункта, а с 2020 года - на 0,4 пункта.

Наилучшие результаты Латвия демонстрирует в сфере труда - 77,6 балла и 3-е место в ЕС. В основном это связано с высоким уровнем занятости женщин и мужчин в целом, где Латвия набрала 91 балл. Уровень занятости в эквиваленте полного рабочего дня составляет для женщин 52%, а для мужчин - 64%, однако уровень занятости мужчин улучшался немного быстрее, что увеличивает разрыв между женщинами и мужчинами.

Уровень занятости особенно низок среди людей с низким уровнем образования и тех, кто родился за пределами страны, а гендерный разрыв в занятости наиболее высок среди людей со средним образованием.

В целом сегрегация на латвийском рынке труда меньше, чем в среднем по ЕС: 27% женщин работают в сфере ИКТ в качестве специалистов, а 43% - на руководящих должностях.

В то же время неравенство в доходах пар с 2015 года увеличилось. Особенно вырос разрыв у пар с детьми и пар в возрасте 25-49 лет.

Доля работающих людей, которым грозит бедность, с 2015 года снизилась. Среди женщин она составляет 16%, а среди мужчин - 12%.

Согласно индексу, областью, которая больше всего нуждается в улучшении, являются знания. По этому показателю Латвия занимает последнее место в ЕС - 43,5 балла. Важнейшим фактором, влияющим на этот показатель, является сегрегация в области образования, где Латвия занимает 27-е место (30,2 балла). С 2015 года более четырех из пяти выпускников в сфере образования, здравоохранения и благосостояния, гуманитарных наук и искусства были женщинами. В области науки, технологий, инженерии и математики каждая третья выпускница - женщина.

Доля женщин с высшим образованием остается высокой - 57% в возрастной группе 30-34 года по сравнению с 32% мужчин. Гендерный разрыв особенно велик среди людей с ограниченными возможностями, отмечает Министерство благосостояния.

Данные также показывают, что женщины по-прежнему тратят гораздо больше времени, чем мужчины, на работу по дому и уход за детьми. Например, 41% женщин с детьми до 11 лет тратят на уход за детьми на пять часов больше, чем мужчины. Женщины выполняют 56% ежедневной работы по дому (приготовление пищи, уборка, стирка), а мужчины - 29%.

46% женщин и 53% мужчин оценивают свое здоровье как "хорошее" или "очень хорошее". Ожидается, что в возрасте 65 лет 26% женщин проведут свою старость в хорошем состоянии здоровья, а среди мужчин этой возрастной группы - 32%. Это один из самых низких показателей в ЕС. Кроме того, только 23% женщин и 27% мужчин регулярно занимаются спортом или потребляют не менее пяти порций фруктов и овощей в день.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

