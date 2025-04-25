Врут-с: более 40 кандидатов уже исключены из списков на муниципальные выборы

По данным агентства ЛЕТА, на момент окончания подачи списков кандидатов в первой половине апреля на 731 мандат на предстоящих летом муниципальных выборах претендовали 5975 кандидатов, но сейчас их число сократилось до 5931, а это значит, что из списков уже исключены 44 кандидата.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не исключила, что из списков кандидатов могут быть исключены еще несколько человек.

На данный момент из списков исключены четыре кандидата в Саулкрастском самоуправлении, по три кандидата в Даугавпилсе, Огрском крае, Риге и Салдусском самоуправлении. В 18 самоуправлениях ни один кандидат не был исключен из списков.

О некоторых случаях агентство ЛЕТА сообщало ранее, например, Добельская избирательная комиссия исключила Северину Репникову из списка кандидатов партии "Республика", так как она в своих документах указала работу в самоуправлении, что не получило подтверждений.

В Лиепае из-за неправильно указанного места работы из списков исключен кандидат партии "Латвия на первом месте" Александр Валюмс.

В ЦИК сообщили, что предоставление ложной информации о кандидатах - самая распространенная причина, почему кандидаты исключаются из списков.

Второй основной причиной исключения является полученная от соответствующих органов информация о наличии у кандидата судимости, что не позволяет ему участвовать в муниципальных выборах.