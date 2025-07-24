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Время остановиться: Европейский Центробанк прекратил снижать процентные ставки

© LETA 24 июля, 2025 15:54

Бизнес 0 комментариев

 Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг решил оставить базовые процентные ставки без изменений.

Таким образом, процентная ставка по депозитной линии по-прежнему составляет 2 процента, процентная ставка по основным операциям рефинансирования — 2,15 процента, а процентная ставка по кредитной линии - 2,40 процента, сообщил ЕЦБ.

В настоящее время инфляция находится на среднесрочном целевом показателе совета в 2%. Поступившие данные в общих чертах соответствуют прошлой оценкой, которую совет ЕЦБ дал инфляционным перспективам. Ценовое давление внутри еврозоны продолжается снижаться, а рост зарплат замедлился.

Отчасти благодаря предыдущим снижениям процентных ставок советом ЕЦБ, экономика до сих пор в целом демонстрировала устойчивость в сложных глобальных условиях. В то же время, ситуация остается чрезвычайно нестабильной, прежде всего из-за торговых споров.

Совет ЕЦБ твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на среднесрочной перспективе на уровне 2%, установленном в качестве цели. Решения о соответствующем курсе денежно-кредитной политики принимаются на основе данных и на каждом заседании совета с учетом ситуации.

Решения совета ЕЦБ по процентным ставкам зависят прежде всего от его оценки перспектив инфляции и связанных с ней рисков в контексте поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности передачи воздействия денежно-кредитной политики. Совет ЕЦБ не берет конкретных обязательств в отношении развития базовых процентных ставок.

Объем портфелей плана покупки активов (APP) и исключительной программы по сдерживанию экономических последствий пандемии (PEPP) сокращается в умеренном и предсказуемом темпе, поскольку евросистема больше не будет реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, срок погашения которых наступил.

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