Врачи подсказали странный способ ходьбы: выглядит смешно, но колени могут сказать спасибо

Редакция PRESS 29 мая, 2026 11:13

Азбука здоровья

Иногда самый странный совет звучит так, будто его придумали не в кабинете специалиста, а на дачной дорожке после третьей чашки кофе.

Если болят колени, попробуйте немного походить назад. Если ноют пятки, иногда полезно походить босиком по мягкой траве.

Да, именно так. Не марафон, не сложный тренажёр и не героическая тренировка до пота. Просто несколько необычных шагов.

Физиотерапевт Милица Макдауэлл объясняет: ходьба назад меняет работу мышц. Особенно включаются квадрицепсы и мышцы корпуса, которые у людей с болью в коленях нередко оказываются слабым звеном. Поэтому в физиотерапии такой приём иногда используют на беговой дорожке: человек держится руками, скорость маленькая, всё под контролем.

Смысл не в том, чтобы идти задом через весь парк и пугать прохожих. Достаточно добавить пару минут такой ходьбы в обычную прогулку. Например, идёте 20 минут, а 2–3 минуты аккуратно пробуете пройти назад на ровном и безопасном месте.

Со стопами история ещё неожиданнее. Когда болит пятка или мучает подошвенная фасция, первая мысль обычно такая: срочно нужна огромная мягкая обувь, как подушка. Но специалисты замечают другое: босиком на мягкой поверхности человек часто ставит ногу осторожнее и мягче. Стопа начинает работать активнее, а не просто лежит внутри тесного ботинка и ждёт помощи извне.

Конечно, это не значит, что надо скинуть обувь и бодро шагать по асфальту, стеклу, камням или холодной земле. Речь о безопасной мягкой поверхности: трава, чистый участок, место, где видно, куда наступаешь.

И главный момент: боль не надо геройски «расхаживать». Если колено опухает, стопа резко болит, боль усиливается или мешает нормально ходить, это уже не повод экспериментировать, а повод обратиться к специалисту.

Но сама идея чудесна. Пока одни покупают сложные гаджеты для здоровья, другим иногда достаточно сделать несколько шагов назад. В буквальном смысле.

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

