Врачи подсказали странный способ ходьбы: выглядит смешно, но колени могут сказать спасибо

Если болят колени, попробуйте немного походить назад. Если ноют пятки, иногда полезно походить босиком по мягкой траве.

Да, именно так. Не марафон, не сложный тренажёр и не героическая тренировка до пота. Просто несколько необычных шагов.

Физиотерапевт Милица Макдауэлл объясняет: ходьба назад меняет работу мышц. Особенно включаются квадрицепсы и мышцы корпуса, которые у людей с болью в коленях нередко оказываются слабым звеном. Поэтому в физиотерапии такой приём иногда используют на беговой дорожке: человек держится руками, скорость маленькая, всё под контролем.

Смысл не в том, чтобы идти задом через весь парк и пугать прохожих. Достаточно добавить пару минут такой ходьбы в обычную прогулку. Например, идёте 20 минут, а 2–3 минуты аккуратно пробуете пройти назад на ровном и безопасном месте.

Со стопами история ещё неожиданнее. Когда болит пятка или мучает подошвенная фасция, первая мысль обычно такая: срочно нужна огромная мягкая обувь, как подушка. Но специалисты замечают другое: босиком на мягкой поверхности человек часто ставит ногу осторожнее и мягче. Стопа начинает работать активнее, а не просто лежит внутри тесного ботинка и ждёт помощи извне.

Конечно, это не значит, что надо скинуть обувь и бодро шагать по асфальту, стеклу, камням или холодной земле. Речь о безопасной мягкой поверхности: трава, чистый участок, место, где видно, куда наступаешь.

И главный момент: боль не надо геройски «расхаживать». Если колено опухает, стопа резко болит, боль усиливается или мешает нормально ходить, это уже не повод экспериментировать, а повод обратиться к специалисту.

Но сама идея чудесна. Пока одни покупают сложные гаджеты для здоровья, другим иногда достаточно сделать несколько шагов назад. В буквальном смысле.