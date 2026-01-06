Врачи ошибались годами? Оказалось, судороги у детей вызывает грипп, а не лекарство

Теперь эта история получила спокойное и довольно неожиданное объяснение.

Исследование Vanderbilt University Medical Center, опубликованное в JAMA Neurology, показало: серьёзные нейропсихиатрические симптомы у детей связаны не с препаратом, а с самой инфекцией гриппа.

Учёные изучили обезличенные медицинские данные почти 700 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет за четыре года. За это время было зафиксировано чуть больше тысячи серьёзных эпизодов — от судорог и нарушений сознания до галлюцинаций и психотических состояний.

Картина получилась довольно ровной. У детей, заболевших гриппом, риск таких осложнений действительно был выше. Но у тех, кто получал Тамифлю, эти события происходили примерно в два раза реже, чем у детей с гриппом, которых не лечили противовирусным препаратом. А у детей без гриппа, принимавших лекарство профилактически, риск вообще не отличался от обычного.

Руководитель исследования Джеймс Энтун говорит об этом без сенсаций: нейропсихиатрические осложнения вызывает грипп, а не его лечение. По его словам, результаты лишь подтверждают то, о чём многие педиатры догадывались давно, но не могли доказать на больших массивах данных.

Эта информация особенно важна после тяжёлого сезона гриппа 2024–2025 годов, когда врачи во многих странах отмечали рост неврологических осложнений у детей. В такой ситуации страх перед лечением может оказаться опаснее самого препарата.

Соавтор работы Карлос Гриджалва подчёркивает, что противовирусные препараты остаются безопасными и эффективными, особенно если начать лечение в первые дни болезни.

Иногда хорошие новости выглядят не как сенсация, а как тихое прояснение старого страха. В этом случае вывод звучит просто: пугал не препарат — пугал грипп.