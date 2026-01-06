Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Врачи ошибались годами? Оказалось, судороги у детей вызывает грипп, а не лекарство

Редакция PRESS 6 января, 2026 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Про Тамифлю много лет говорили с опаской. Родители сомневались, врачи спорили между собой, а в интернете регулярно всплывали истории о судорогах, галлюцинациях и «странном поведении» у детей после лечения гриппа. Постепенно у лекарства закрепилась тревожная репутация — хотя прямых доказательств так и не было.

Теперь эта история получила спокойное и довольно неожиданное объяснение.

Исследование Vanderbilt University Medical Center, опубликованное в JAMA Neurology, показало: серьёзные нейропсихиатрические симптомы у детей связаны не с препаратом, а с самой инфекцией гриппа.

Учёные изучили обезличенные медицинские данные почти 700 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет за четыре года. За это время было зафиксировано чуть больше тысячи серьёзных эпизодов — от судорог и нарушений сознания до галлюцинаций и психотических состояний.

Картина получилась довольно ровной. У детей, заболевших гриппом, риск таких осложнений действительно был выше. Но у тех, кто получал Тамифлю, эти события происходили примерно в два раза реже, чем у детей с гриппом, которых не лечили противовирусным препаратом. А у детей без гриппа, принимавших лекарство профилактически, риск вообще не отличался от обычного.

Руководитель исследования Джеймс Энтун говорит об этом без сенсаций: нейропсихиатрические осложнения вызывает грипп, а не его лечение. По его словам, результаты лишь подтверждают то, о чём многие педиатры догадывались давно, но не могли доказать на больших массивах данных.

Эта информация особенно важна после тяжёлого сезона гриппа 2024–2025 годов, когда врачи во многих странах отмечали рост неврологических осложнений у детей. В такой ситуации страх перед лечением может оказаться опаснее самого препарата.

Соавтор работы Карлос Гриджалва подчёркивает, что противовирусные препараты остаются безопасными и эффективными, особенно если начать лечение в первые дни болезни.

Иногда хорошие новости выглядят не как сенсация, а как тихое прояснение старого страха. В этом случае вывод звучит просто: пугал не препарат — пугал грипп.

Главные новости

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)
Важно

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО) (2)

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
Важно

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы (1)

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий
Важно

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Читать
Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

Выбор редакции 20:43

Выбор редакции 0 комментариев

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Читать

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Читать

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Читать

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

Читать

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

Мир 20:14

Мир 0 комментариев

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

Читать

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Читать