Врачи не знают, чем лечить новый супергрипп: вирус уже перегрузил больницы Британии!

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 09:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Новый штамм гриппа H3N2 стремительно распространяется по Англии и уже поставил британскую систему здравоохранения в тяжёлое положение. В больницах находятся тысячи пациентов, но у врачей до сих пор нет ни одного лекарства с доказанной эффективностью для лечения тяжёлых форм гриппа.

Об этом открыто заявили ведущие инфекционисты страны на фоне резкого роста госпитализаций. По данным NHS England, в больницах ежедневно находится около 2,6 тысячи пациентов с гриппом — это значительно выше показателей прошлого года и один из самых ранних и мощных подъёмов заболеваемости за последние сезоны.

Профессор сэр Питер Хорби, один из ключевых учёных, стоявших за прорывом в лечении Covid-19, признал: медицина фактически оказалась не готова к тяжёлому гриппу. «На сегодняшний день у нас нет ни одного лечения, которое было бы доказано эффективным у госпитализированных пациентов с тяжёлым гриппом», — заявил он.

По словам Хорби, ситуация выглядит особенно тревожно на фоне пандемического опыта. Для Covid-19, появившегося всего пять лет назад, уже существует несколько работающих схем лечения. Для гриппа, с которым человечество живёт почти сто лет, — нет. Причина, по его словам, в хроническом недофинансировании и отсутствии масштабных клинических исследований.

Сейчас в Великобритании срочно расширяют крупное исследование RECOVERY, чтобы проверить, помогают ли при тяжёлом гриппе противовирусные препараты Tamiflu и Xofluza, а также стероидная терапия. Однако пока эти препараты не доказали способность спасать жизни пациентов с осложнённым течением болезни.

Эксперты подчёркивают: противовирусные средства могут сокращать длительность болезни только при раннем приёме — в первые двое суток после появления лёгких симптомов. Когда пациент уже попадает в больницу, у врачей фактически нет проверенных инструментов воздействия на вирус.

Дополнительную тревогу вызывает то, что штамм H3N2 особенно тяжело переносится пожилыми людьми. Эффективность вакцин у лиц старше 65 лет значительно ниже, чем у молодых, а значит, риск длительных госпитализаций и осложнений остаётся высоким.

В ряде британских больниц уже возвращают масочный режим и объявляют критический уровень нагрузки. Глава NHS Англии при этом признал, что система «пережила первый удар зимы в крайне тяжёлых условиях», и хотя в отдельных регионах рост может замедляться, общая ситуация остаётся нестабильной.

 

 

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

