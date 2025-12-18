Врачи не знают, чем лечить новый супергрипп: вирус уже перегрузил больницы Британии!

Об этом открыто заявили ведущие инфекционисты страны на фоне резкого роста госпитализаций. По данным NHS England, в больницах ежедневно находится около 2,6 тысячи пациентов с гриппом — это значительно выше показателей прошлого года и один из самых ранних и мощных подъёмов заболеваемости за последние сезоны.

Профессор сэр Питер Хорби, один из ключевых учёных, стоявших за прорывом в лечении Covid-19, признал: медицина фактически оказалась не готова к тяжёлому гриппу. «На сегодняшний день у нас нет ни одного лечения, которое было бы доказано эффективным у госпитализированных пациентов с тяжёлым гриппом», — заявил он.

По словам Хорби, ситуация выглядит особенно тревожно на фоне пандемического опыта. Для Covid-19, появившегося всего пять лет назад, уже существует несколько работающих схем лечения. Для гриппа, с которым человечество живёт почти сто лет, — нет. Причина, по его словам, в хроническом недофинансировании и отсутствии масштабных клинических исследований.

Сейчас в Великобритании срочно расширяют крупное исследование RECOVERY, чтобы проверить, помогают ли при тяжёлом гриппе противовирусные препараты Tamiflu и Xofluza, а также стероидная терапия. Однако пока эти препараты не доказали способность спасать жизни пациентов с осложнённым течением болезни.

Эксперты подчёркивают: противовирусные средства могут сокращать длительность болезни только при раннем приёме — в первые двое суток после появления лёгких симптомов. Когда пациент уже попадает в больницу, у врачей фактически нет проверенных инструментов воздействия на вирус.

Дополнительную тревогу вызывает то, что штамм H3N2 особенно тяжело переносится пожилыми людьми. Эффективность вакцин у лиц старше 65 лет значительно ниже, чем у молодых, а значит, риск длительных госпитализаций и осложнений остаётся высоким.

В ряде британских больниц уже возвращают масочный режим и объявляют критический уровень нагрузки. Глава NHS Англии при этом признал, что система «пережила первый удар зимы в крайне тяжёлых условиях», и хотя в отдельных регионах рост может замедляться, общая ситуация остаётся нестабильной.